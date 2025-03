Chiara Ferragni conferma la querela contro Fabrizio Corona: “Basta falsità!”

Durante la recente Milano Fashion Week, Chiara Ferragni è stata avvicinata da un inviato del programma televisivo “Lo Stato delle Cose”, condotto da Massimo Giletti su Rai 3. Alla domanda riguardante le dichiarazioni di Fabrizio Corona, l’influencer ha risposto con fermezza: “Ho querelato Fabrizio Corona, l’ha detto anche lui. Il motivo? Per le falsità che ha detto. Basta così”.

La querela di Chiara Ferragni contro Fabrizio Corona

La decisione di Ferragni arriva dopo che Corona, nel suo podcast “Falsissimo”, ha diffuso presunte informazioni su tradimenti e relazioni extraconiugali dell’imprenditrice digitale, coinvolgendo nomi noti come Achille Lauro e Diego Naska.

Le accuse di Fabrizio Corona: tradimenti e scandali

Fabrizio Corona, ex re dei paparazzi, ha recentemente pubblicato episodi del suo podcast in cui sostiene che Chiara Ferragni abbia tradito l’ex marito Fedez con il cantante Achille Lauro. Secondo Corona, l’influencer avrebbe ammesso il tradimento al marito, causando tensioni nella coppia.

Inoltre, Corona ha menzionato un presunto flirt tra Ferragni e Diego Naska, aggiungendo ulteriori dettagli alla già complessa vicenda. Queste rivelazioni hanno alimentato il gossip e suscitato reazioni contrastanti nel pubblico e tra i fan della coppia.

La reazione di Fedez e gli sviluppi legali

In seguito alle dichiarazioni di Corona, è emerso un audio in cui Fedez, si sarebbe riferito all’ex moglie (circostanza smentita dall’entourage del rapper), utilizzando termini offensivi. Nell’audio, pubblicato dallo stesso Corona, si sente il rapper dire: “Ma scusa la put**na lì ti ha querelato per la puntata di ieri e sono già arrivati gli sbirri a notificarti la querela? Ma come è possibile che se io querelo qualcuno ci mettono otto mesi a notificare?”.

Questo episodio ha ulteriormente alimentato le tensioni tra i protagonisti e ha portato alla diffusione di ulteriori dettagli sulla vicenda. La querela presentata da Chiara Ferragni rappresenta un passo deciso nella tutela della sua immagine pubblica e della sua privacy.

Il “Pandoro-Gate” e le accuse di truffa

Oltre alle vicende personali, Chiara Ferragni è attualmente coinvolta in una questione legale nota come “Pandoro-Gate”. L’influencer è stata rinviata a giudizio per truffa aggravata in relazione a una campagna promozionale natalizia. Interrogata sull’argomento, Ferragni ha dichiarato: “Sto molto bene. Come mi sto preparando all’udienza di settembre? Bene, sono serena, non ho fatto niente alla fine”.