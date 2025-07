Chiara Ferragni, come stanno Vittoria e Leone? Lei finalmente risponde (VIDEO)

Come stanno Vittoria e Leone Ferragni? Chiara risponde ai fan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

TikTok virale su Leone e Vittoria: Chiara Ferragni risponde e rassicura tutti

Un semplice video su TikTok è bastato per far commuovere migliaia di utenti. Un’utente ha pubblicato un contenuto in cui chiedeva notizie su Leone e Vittoria, i figli di Chiara Ferragni e Fedez (qui per le recenti parole di lui sui figli) , e in poche ore il video è diventato virale. Ma ciò che ha davvero fatto impazzire il web è stato il commento diretto di Chiara Ferragni, che ha risposto personalmente per rassicurare tutti. “Stanno bene” , ha scritto l’influencer sotto il video, ricevendo oltre 18.000 like in pochissimo tempo.

La risposta è stata accolta con grande emozione dai fan, tanto che la creator del video ha reagito commossa: “NON CI CREDO PIANGO”.

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera: ritorno di fiamma e progetti futuri?

Chiara Ferragni sarebbe tornata tra le braccia del suo ex, Giovanni Tronchetti Provera. A lanciare l’indiscrezione è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, che ha raccontato alcuni retroscena clamorosi su quello che potrebbe essere il nuovo capitolo sentimentale dell’imprenditrice digitale.

Dopo la definitiva separazione da Fedez, padre dei suoi figli, la Ferragni aveva vissuto una relazione proprio con Giovanni, figlio di Marco Tronchetti Provera e Cecilia Pirelli, erede dell’omonima storica famiglia industriale. Una storia che sembrava destinata a durare, ma che nei mesi scorsi aveva subito una battuta d’arresto.

Tra Chiara e Giovanni la passione sarebbe “riesplosa ufficialmente”

Nei mesi scorsi si era parlato di un possibile ritorno di fiamma tra Giovanni e la sua ex moglie Nicole Moellhausen, ma Parpiglia ha chiarito la situazione:

“Il multimilionario non ha mai ricominciato con l’ex moglie Nicole Moellhausen, che invece ha un nuovo compagno e una nuova vita. Giovanni invece si è rivisto con Chiara Ferragni. La passione tra i due è riesplosa ufficialmente, prima con incontri in gran segreto a Forte dei Marmi e adesso, proprio mentre stiamo dando questa notizia, con un weekend sul lago di Como che lei ha voluto certificare con una sua foto must, ovvero il letto disfatto.”

Effettivamente, proprio nelle ultime ore, Chiara ha pubblicato sui social alcune immagini che sembrano confermare la voce: tra le foto, spicca proprio uno scatto che mostra un letto disfatto con vista Lago di Como, un vero e proprio “marchio di fabbrica” delle sue fughe romantiche.

“Lei vorrebbe allargare la famiglia”

Secondo Parpiglia, dietro questa nuova fase del rapporto potrebbe esserci qualcosa di più profondo di una semplice frequentazione. L’influencer milanese non solo avrebbe ritrovato la complicità con Tronchetti Provera, ma sognerebbe anche di allargare la famiglia.

Al momento, né Chiara né Giovanni hanno confermato ufficialmente la relazione, ma i segnali sembrano parlare chiaro. I fan della Ferragni, intanto, osservano ogni dettaglio con attenzione, in attesa di una conferma ufficiale… o di nuovi indizi social.