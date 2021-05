Chiara Ferragni in tendenza su Twitter: perché? Per aver pubblicato uno scatto con le ciabatte ed i calzini bianchi alla tedesca che, probabilmente, saranno a breve il nuovo trend.

Chiara Ferragni sdogana le ciabatte con i calzini bianchi

Chiara Ferragni sdogana il trend della primavera-estate 2021 e finisce in tendenza, tipico. Per un pomeriggio di shopping in quel di Milano, la moglie di Fedez ha optato per un look super casual, formato da un completo nero di Barrow, accessoriato con un numero abbondante di collane e bracciali colorati.

Al braccio una Birkin in pelle nera di Hermès (del costo di circa 10mila euro) e un paio di ciabatte in gomma marroni con dei calzini bianchi: orrore? I fan su Twitter si sono divisi.

Se Chiara Ferragni si conferma il personaggio più seguito nel nostro Paese (e non solo) in fatto di moda, negli Stati Uniti sono già tante le star che hanno proposto già da tempo il calzino con le ciabatte per andare in giro: voi che ne dite?

La #Ferragni ha la mia stima perché pur vestendosi alla tedesca con le ciabatte e i calzini bianchi (🤢🤢) rischia di inventare una nuova moda. L’Italia è diventa una Repubblica democratica fondata sulla Ferragni pic.twitter.com/yQYPmpD4Gt — Darth Vader (@PotereaiSith) May 21, 2021