Chiara Ferragni, chi è il misterioso uomo a pranzo con lei? “Si è dileguato dall’uscita secondaria”

Chiara Ferragni finisce al centro di un nuovo gossip. Periodo caldissimo, questo, per gli ex Ferragnez, tra indiscrezioni e paparazzate. Fedez ha appena pubblicato il nuovo singolo nel quale sono contenuti chiari riferimenti alla sua ex moglie, ed intanto continuerebbe a frequentare la modella francese Garance Authié, appena ventenne. Ma adesso spunterebbe anche un uomo misterioso per l’influencer.

Chiara Ferragni a pranzo con un misterioso uomo

A firmare il nuovo scoop su Chiara Ferragni è il settimanale Gente, che documenta un pranzo dell’imprenditrice insieme ad un misterioso lui. L’uomo, subito dopo il pasto, si sarebbe poi dileguato dal locale usando l’uscita secondaria.

L’incontro misterioso si sarebbe svolto in zona Porta Genova, a Milano. Il settimanale Gente descrive così la fine del pranzo tra i due: “Probabilmente il suo accompagnatore, mentre lei chiamava l’autista, si dileguava dall’uscita secondaria”. Degli accorgimenti dovuti al periodo caldissimo che gli ex Ferragnez stanno vivendo, al fine di evitare ulteriori rumors, o c’è dell’altro?

Se l’intento dell’accompagnatore della Ferragni era quello di passare inosservato, a quanto pare sarebbe ampiamente fallito. Tuttavia occorre sottolineare che non è chiara la natura del loro rapporto, che potrebbe essere anche lavorativa.