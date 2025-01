Chiara Ferragni nella bufera: accuse di plagio per una foto condivisa, lei replica

Chiara Ferragni è nuovamente al centro di una polemica social. L’imprenditrice digitale e influencer ha condiviso su Instagram uno scatto che non le apparteneva, attirandosi critiche per aver postato una foto della creator francese Iris de Richemont senza citarla nè taggarla. La controversia ha sollevato il tema del rispetto del copyright e dell’attribuzione sui social media, coinvolgendo una delle figure più influenti del panorama digitale.

La polemica sulla foto condivisa da Chiara Ferragni

Tutto è iniziato quando Ferragni ha pubblicato un carosello di immagini ispirazionali su Instagram. Tra queste, una foto che ritraeva una donna con una bambina, scattata da Iris de Richemont.

La creator francese, notando l’assenza di attribuzione, ha contattato Chiara Ferragni chiedendole di essere taggata. La vicenda ha preso una piega pubblica quando de Richemont ha raccontato a Fanpage.it l’intero episodio, sottolineando: “Non mi ha chiesto il permesso di usare la foto”.

La risposta di Ferragni alle critiche

Ferragni non è rimasta in silenzio. Con un video su TikTok accompagnato dalla canzone Non me lo so spiegare di Tiziano Ferro, ha risposto con ironia pungente:

Quando posti uno slideshow di foto ispirazionali e ti accusano di fingere di essere un’altra persona.

La didascalia del video, “Anno nuovo, stessa me”, ha ulteriormente polarizzato i commenti, dividendo il pubblico tra sostenitori e critici.

Le parole dell’autrice della foto

Iris de Richemont ha ribadito l’importanza del rispetto per il lavoro creativo: “Mi ha risposto dicendo che la foto era solo fonte di ispirazione, ma è essenziale menzionare sempre il creator originario per evitare malintesi”.