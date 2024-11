Colpo grosso per Francesca Fagnani: Chiara Ferragni ospite a Belve

Francesca Fagnani punta in alto per la nuova stagione di Belve: Chiara Ferragni sarà davvero ospite del programma, ecco le ultime rivelazioni.

La data è fissata: il prossimo 19 novembre la nuova stagione di Belve tornerà in prima serata su Rai 2 con una lista di ospiti già destinata a far parlare. Francesca Fagnani, determinata come non mai, ha messo a segno nomi di peso, assicurandosi la partecipazione di Mara Venier, Riccardo Scamarcio e Vittorio Feltri. Ma il colpo di scena potrebbe arrivare presto: la conduttrice è infatti al lavoro per ottenere un’intervista esclusiva con Chiara Ferragni.

Chiara Ferragni a Belve: l’annuncio di Francesca Fagnani

Dopo mesi di indiscrezioni, la stessa Fagnani ha confermato a Grazia di aver parlato con l’influencer e di essere vicina a un “sì” storico, soprattutto in seguito alla recente rottura con Fedez. Nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale, Francesca Fagnani ha rivelato che, dopo una lunga trattativa, è vicina a portare Chiara Ferragni negli studi di Belve.

“Ci siamo parlate, la aspetto. Non so quando, ma penso che verrà”, ha dichiarato la conduttrice, lasciando intendere che l’intervista potrebbe essere solo questione di tempo. La partecipazione della Ferragni potrebbe svelare aspetti inediti della sua vita personale e professionale, toccando argomenti delicati come le difficoltà economiche e legali, il “Balocco gate” e, naturalmente, la rottura con Fedez, da cui si è allontanata in seguito a problemi ormai ben noti al grande pubblico.

La nuova stagione di Belve: un parterre di ospiti di alto livello

La presenza di ospiti del calibro di Andrea Giambruno, il giornalista ed ex compagno di Giorgia Meloni, e della “signora della tv” Mara Venier conferma le alte aspettative per la stagione in arrivo. Tuttavia, è proprio l’attesa per Chiara Ferragni a rendere questa edizione unica: la Ferragni, già apparsa di recente a Che Tempo Che Fa, potrebbe trovare a Belve l’occasione per affrontare finalmente le domande più scomode, offrendo al pubblico uno sguardo più autentico e meno “istituzionale”.

Questa stagione di Belve promette scintille, con interviste pronte a svelare i lati più nascosti degli ospiti. L’attesa per Chiara Ferragni è ormai palpabile: la possibilità di vederla in studio con Francesca Fagnani sta generando un’ondata di curiosità e aspettative. Se l’accordo andrà in porto, l’intervista a Ferragni potrebbe rivelarsi uno dei momenti più iconici nella storia del programma, portando a galla temi scottanti e momenti personali mai esplorati a fondo.