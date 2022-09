Chiara Ferragni, aperitivo sul ghiacciaio in elicottero: bufera social e star del giornalismo in rivolta

La scelta per nulla eco friendly di Chiara Ferragni ha scatenato nelle passate ore le polemiche. L’influencer è stata la protagonista di un aperitivo del tutto particolare, prontamente postato sui social, ma che ha fatto storcere il naso non solo ai seguaci del green ma anche a nomi noti del giornalismo italiano.

Chiara Ferragni, aperitivo sul ghiacciaio: pioggia di critiche

Per il suo aperitivo Chiara Ferragni ha scelto una location ad alta quota. Insieme ad un gruppo di amici, la moglie di Fedez ha raggiunto in elicottero un ghiacciaio in Svizzera nel cuore delle Alpi dove si è rilassata bevendo una coppa di champagne.

Una volta postate online però, le foto hanno fatto infuriare i follower più attenti al rispetto per l’ambiente, soprattutto in questo delicato momento. Al centro delle critiche le emissioni di CO2 e l’impatto in un ambiente ritenuto a forte rischio.

A scagliarsi contro la Ferragni sono stati soprattutto diversi nomi del giornalismo italiano, in ultimo Riccardo Bocca che non ci è andato affatto leggero parlando di ignoranza dei Ferragnez. A dire la sua è stato anche Antonello Piroso e primo ancora Leonardo Panetta, corrispondente di Tgcom24 da Bruxelles.

“Nella vita ci sono i furbi perchè ci sono i co****ni che li seguono” (la saggezza di papà, Dio l’abbia in gloria).#Ferragni #apericottero pic.twitter.com/EtYHmZ6tu2 — Antonello Piroso (@Apndp) September 6, 2022