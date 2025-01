Il mondo del gossip è in fermento dopo le recenti rivelazioni su Chiara Ferragni e Achille Lauro da parte di Fabrizio Corona. Secondo Dagospia, l’imprenditrice digitale e il cantante avrebbero avuto incontri segreti, ma un dettaglio sfuggito alla Ferragni avrebbe rivelato tutto.

Dopo il clamore suscitato dalle confessioni di Fabrizio Corona sui presunti tradimenti di Fedez e della moglie, il focus si è ora spostato su un episodio particolare che potrebbe far luce sulla natura del rapporto tra Chiara Ferragni e Achille Lauro.

Se il presunto tradimento di Fedez con una giovane ragazza milanese sembra ormai confermato dai dettagli emersi, quello della Ferragni con Achille Lauro rimane ancora avvolto nel mistero. Tuttavia, secondo Dagospia, un errore commesso dall’imprenditrice digitale potrebbe aver rivelato la verità.

Il noto portale ha infatti raccontato di un episodio avvenuto qualche anno fa sull’isola di Albarella, una località esclusiva situata in Veneto. Chiara Ferragni si sarebbe recata lì per incontrare Achille Lauro, cercando di mantenere il massimo riserbo sulla sua visita.

Ma qualcosa sarebbe andato storto. Secondo le indiscrezioni di Dagospia, Chiara Ferragni avrebbe fatto un passo falso alla reception dell’isola, rivelando inavvertitamente le vere motivazioni della sua presenza.

Ecco quanto riportato dal sito di Roberto D’Agostino:

Qualche anno fa sull’isola è ‘capitata’ Chiara Ferragni. Era in incognito e la ragione era semplice: era andata lì per incontrare Lauro. Non voleva essere riconosciuta e confidava che il suo arrivo sull’isola sarebbe passato inosservato. Ma ha commesso un singolo, semplice errore. Alla reception dell’isola, che è di proprietà privata, chiese di Villa Marcegaglia. Una richiesta che portò gli addetti alla reception a chiamare Emma Marcegaglia al posto di Achille Lauro. Un misunderstanding che scoperchierà la verità: Chiara Ferragni era sull’isola per andare nella villa del cantante.