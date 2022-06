Chiara Ferragni e Achille Lauro nel cast di Amici 22? La notizia bomba arriva tra le pagine dell’ultimo numero di Nuovo TV in edicola. In attesa di scoprire quali allievi entreranno a far parte della scuola, scopriamo di più di questa indiscrezione.

Chiara Ferragni e Achille Lauro verso Amici 22? La notizia bomba

“Non saranno in studio, ma grazie a collegamenti settimanali con gli alunni si metteranno a disposizione per dare consigli e sostegno”, scrive il settimanale diretto da Riccardo Signoretti.

A quanto pare, Chiara e Achille potrebbero svolgere il ruolo di tutor come in passato è accaduto a volti noti come Michele Bravi e Giovanni Caccamo.

Proprio in merito a Bravi, pare che il cantante potrebbe prendere il posto di Anna Pettinelli ed entrare a far parte del cast di professori di canto al fianco di Lorella Cuccarini (riconfermatissima) e Rudy Zerbi.

Tra i professori riconfermati verso la 22esima edizione compare anche Raimondo Todaro dopo l’ottimo esordio di quest’anno.

Se la notizia dovesse essere confermata, Chiara Ferragni sarebbe impegnata con Amici 22 e successivamente anche con il Festival di Sanremo 2023 nel ruolo di co-conduttrice della serata iniziale e finale.