La reazione di Chiara dopo la confessione di Alfonso: ecco cosa ha risposto – VIDEO

Il Grande Fratello 2024, sotto la guida di Alfonso Signorini, non smette di regalare colpi di scena. Dopo una puntata al cardiopalma e un Capodanno carico di scintille, un nuovo intreccio amoroso ha scosso gli equilibri nella Casa. Protagonista? Alfonso D’Apice, che ha spiazzato tutti con una dichiarazione inaspettata a Chiara Cainelli.

Alfonso D’Apice confessa il suo interesse per Chiara Cainelli

Dopo la rottura con Federica, sua ex fidanzata storica con cui ha condiviso un percorso di otto anni e l’esperienza a Temptation Island, Alfonso aveva cercato di ricominciare. Prima si era avvicinato a Zeudi Di Palma durante l’estate, dando vita a un flirt mai decollato del tutto.

Successivamente, nella Casa, aveva tentato di conquistare Mariavittoria Minghetti, ma anche questa conoscenza si era conclusa senza successo.

L’arrivo di Zeudi nella Casa ha complicato ulteriormente le cose: nonostante il suo interesse per Helena Prestes, un bacio scambiato con Alfonso aveva acceso speranze in lui. Tuttavia, anche questa volta il sentimento non è stato ricambiato.

La dichiarazione e il triangolo con Javier Martinez

La svolta è arrivata ieri sera, quando Alfonso ha sorpreso tutti dichiarandosi a Chiara Cainelli. Il suo avvicinamento alla ragazza, inizialmente percepito come un’amicizia, si è trasformato in qualcosa di più.

IL NANO CHE SI DICHIARA A CHIARA pic.twitter.com/JPgLBtI87t — Julia (@defnotjulia123) January 1, 2025



Alfonso ha ammesso le sue difficoltà nel confessare i propri sentimenti, temendo di ferire il suo grande amico Javier Martinez, che stava iniziando a interessarsi a Chiara.

Chiara, visibilmente sorpresa, ha confessato di aver sempre considerato Alfonso un amico e di non aver mai percepito un interesse romantico da parte sua.

Alfonso passa alla quarta… (poi è Javier che flirta con tutte)Con Chiara si è fermato principalmente per Javier dice…

Non posso farcela. #GrandeFratello pic.twitter.com/rHFofjwoKY — Violett926 (@violett926) January 1, 2025



Tuttavia, la situazione ha generato nuovi interrogativi tra i concorrenti e il pubblico: nascerà una coppia tra Alfonso e Chiara?

Tra confessioni, timori e sentimenti inespressi, la relazione tra Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli potrebbe evolversi inaspettatamente.

Chiara: Non ne vorrei parlare con nessuno.

Come? No no, invece ne parli, anche basta parlare di Javier, almeno cambi argomento #GrandeFratello pic.twitter.com/lzStpqEdCG — Violett926 (@violett926) January 2, 2025



Il pubblico attende con ansia di scoprire se questa dichiarazione sarà l’inizio di una nuova storia d’amore o se, ancora una volta, Alfonso si troverà a fare i conti con un amore non corrisposto.