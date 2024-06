“Chiara al telefono si lamentava di Fedez”, Myrta Merlino spiazza: giornalista interviene, retroscena su un amico

Cosa sta succedendo tra Chiara Ferragni e Fedez? La ex coppia è stata ancora una volta protagonista del gossip nostrano anche in occasione del passato weekend. Il motivo è presto detto: entrambi si trovavano a Forte dei Marmi. Come mai? E soprattutto cosa sarebbe davvero successo tra i due?

Chiara Ferragni e Fedez, la verità sul weekend a Forte dei Marmi

Sul conto degli ex Ferragnez se ne stanno dicendo tante. Rispetto all’ultimo weekend della coppia a Forte dei Marmi, però, le cose non sarebbero andate esattamente come emerso. C’è infatti chi dice che Fedez e Chiara si siano rivisti ma il clima, a quanto pare, sarebbe stato nettamente diverso.

A raccontarlo è stata Myrta Merlino nella puntata di ieri di Pomeriggio 5, durante la quale ha dedicato un’ampia parentesi ai due ex più famosi d’Italia nella parte finale dell’appuntamento:

In questo weekend i Ferragnez si sono ritrovati a Forte dei Marmi. Forse hanno cenato insieme, sono uscite tante voci. In realtà noi abbiamo avuto una soffiata che invece le cose non erano così tranquille a Forte dei Marmi. Tra l’altro vi stavo raccontando che una persona che aveva un negozio di Forte dei Marmi, ci ha raccontato che lei stava al telefono parlando con qualcuno e si stava lamentando del fatto che lui fosse andato lì apposta per rompere le scatole e per farsi notare, ma poi per rovinarle il suo week end da protagonista a Forte dei Marmi.

L’attenzione si è poi concentrata sull’inizio della loro crisi che, stando alle indiscrezioni avrebbe preso il via proprio a partire dal famoso Festival di Sanremo con protagonista la Ferragni:

Se le ha rovinato Sanremo? Beh, onestamente… Il problema è che siamo sempre lì. Il protagonismo di una donna, gli uomini lo soffrono un po’. Tutte le volte che lei era protagonista, lui aveva bisogno di farsi notare.

In collegamento è intervenuta anche una giornalista che ha spifferato un ulteriore retroscena su quanto avvenuto a Forte:

Le coincidenze non esistono, qualcuno ha seguito l’altro o l’altra. Per un milanese credo sia una cosa molto tipica essere a Forte dei Marmi nel primo week end decente. Facendo la giornalista mi dicono che lei non ha nuovi amori. Ha un grande amico che l’aiuta in questo momento e con cui era in compagnia a Forte dei Marmi. Però la gente sta vivendo un po’ la sindrome Al Bano e Romina, siamo a quel livello lì. Li vogliamo vedere insieme. Se sono insieme ci fanno invidia se sono divisi vorremmo vederli insieme.