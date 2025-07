Chiara Bacci svela in che rapporti è con TrigNO: la verità

Chiara Bacci svela in che rapporti è con TrigNO: la sua confessione.

La ballerina Chiara Bacci si racconta a cuore aperto nel format di Lorella Cuccarini “Dimmi di Te”: dall’amore per la danza alla storia con TrigNo, fino alle offerte di lavoro ricevute dopo il talent

Chiara Bacci, tra le protagoniste più amate di Amici 24, è tornata a parlare della sua esperienza nel programma di Maria De Filippi durante una nuova puntata del format “Dimmi di Te” condotto da Lorella Cuccarini. In un’intervista sincera e personale, Chiara ha ripercorso il suo percorso artistico, ha raccontato la nascita della relazione con TrigNo (Pietro Bagnadentro) e ha svelato i progetti per il futuro.

La danza, una passione di famiglia

La ballerina ha ricordato con emozione le sue origini artistiche: la passione per la danza le è stata trasmessa dalla madre e dalla nonna. Il suo ingresso ad Amici, però, è avvenuto quasi per caso, le sue parole riportate da Isa&Chia:

“Io ho sempre visto Amici ma non ho mai pensato di provarci effettivamente. Infatti è nato per caso, l’anno scorso avevo chiuso il contratto in Germania e mi ero fatta male. Avevo saltato tutte le audizioni. Quindi mi sono trovata con nulla, non sapevo cosa fare. Tante persone mi suggerivano di provare Amici. Il giorno del compleanno di mia sorella, ho deciso di inviare il casting così per gioco. Dopo due giorni mi hanno chiamata, pensavo ci volesse più tempo. Mi faceva paura il fatto che fosse una cosa molto diversa da quello che ho sempre fatto: la televisione, le telecamere, erano cose molto lontane dal mio essere”.

Il suo “dualismo” ha conquistato il pubblico

Chiara ha poi riflettuto su cosa possa aver colpito il pubblico a casa, che l’ha seguita con grande affetto:

“Io ci credo, altrimenti non lo farei però sono molto severa con me stessa. Non so se è perché vengo dal mondo classico ma la mia insicurezza è reale. Io mi sono presentata con il piercing, con la frangetta, e poi le punte. Quindi secondo me il dualismo ha conquistato il pubblico. Quando ho parlato al microfono sono tornata piccola, ma penso di essere molto particolare, che può suscitare qualche domanda. Sono timida, perché magari sono in difficoltà in alcune situazioni, però dico sempre la mia, con rispetto”.

Il rapporto con TrigNo: “Lì dentro ci siamo trovati”

Il suo percorso nel talent si è intrecciato con quello di Pietro (TrigNo), con cui ha costruito un legame profondo:

“Io ero sicura che me ne sarei andata, già dalla settimana prima. Ma perché per me Pietro non poteva uscire, infatti poi ha vinto la categoria. Quella è stata una settimana pesante perché il nostro sogno era arrivare insieme. Però ero serena, me lo aspettavo, ma ero molto contenta per lui perché ci credevo alla sua vittoria”.

E sulla loro storia:

“Io sono la prima che si sente sbagliata spesso e Pietro, non lo so cosa è successo, però ci siamo proprio trovati. Lì dentro siamo stati fondamentali, ci siamo supportati e aiutati in maniera reale. Non c’è stato niente di finto, tutto naturale sin dall’inizio. Avevo paura che tutto potesse svanire sì, ne avevamo parlato in casetta. È una conoscenza che va al contrario: ci conosciamo, conviviamo e ci innamoriamo. Questa cosa al di fuori non succede. Abbiamo fatto la nostra prima cena fuori una settimana fa. Quindi ancora oggi c’è il bisogno di scoprirsi nel mondo esterno”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da trigNO (@iamtrigno)

I progetti futuri: tra New York e la Repubblica Ceca

Chiara ha ricevuto diverse offerte di lavoro dopo la fine di Amici. Durante l’intervista ha condiviso le sue scelte:

“Ho già deciso: dico quello che ho detto alle persone che me lo chiedono. Andrò con Francesco a New York ad agosto, con la borsa di studio. Poi ho accettato la produzione con Donnarumma in Repubblica Ceca e quindi avrò degli spettacoli durante l’anno là. Ho rifiutato Pechino perché altrimenti non combaciavano le date. Poi l’altra cosa non ho ancora detto se ho accettato o no, chi lo sa” (ride).

Il legame con Maria De Filippi

Non poteva mancare una riflessione sulla figura di Maria De Filippi, pilastro di tutto il percorso:

“Maria è stata fondamentale perché da fuori non si capisce quando è presente. In realtà è molto presente, si collega in casetta quasi ogni giorno ed è presente con tutti. Con chi ha più necessità ha anche un occhio di riguardo. E io, soprattutto nell’ultimo periodo, stavo un po’ in difficoltà con l’ansia del futuro. E lei mi ha parlato tanto, mi ha aiutata tanto. La cosa bella di Maria è che è così tanto diretta, lei ti dice la sua verità sempre in faccia, che sia bella o meno bella. In questo mi sono ritrovata tanto”.

“Cerchiamo di proteggerci da tutto il resto”

Parlando ancora del rapporto con TrigNo, Chiara ha sottolineato l’importanza di proteggere la loro relazione:

“Vorremmo cercare di proteggere quello che abbiamo creato lì dentro e crearci la nostra bolla, perché lì eravamo solo io e lui. Adesso ci sono tante altre cose. Quindi le volte che riusciamo a vederci cerchiamo di rimanere solo io e lui, per quanto sia difficile anche uscire”.

La popolarità e i sogni nel cassetto

Chiara ha raccontato anche come sta vivendo la notorietà dopo il programma:

“Come vivo la popolarità? È strano perché io mi sento strana in questa situazione. Il cantante se non viene riconosciuto per strada c’è un problema, però per un ballerino non è così. Cioè è bello questo appoggio, sentire di essere amati e supportati a livello artistico”.

E ha risposto alle domande finali di Lorella Cuccarini:

Passo a due dei sogni? “In questo momento Francesco Fasano”.

Modello di riferimento? “Sylvie Guillem”.

La prima telefonata dopo Amici? “Mia madre, piangeva perché ci sperava un po’ però era contenta perché mi ha visto contenta. Ancora ora è molto contenta”.

Una telefonata che vorresti ricevere? “Una proposta di lavoro mi piacerebbe riceverla dalla compagnia di Montecarlo”.

Un pensiero speciale al professor Montesso

Infine, Chiara ha voluto spendere parole sentite per il suo professore ad Amici: