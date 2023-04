Siamo alla vigilia della quarta puntata del Serale di Amici 22, ed i bookmaker continuano ad essere al lavoro con le loro previsioni rispetto a chi potrebbe vincere l’edizione in corso. Manca circa un mese alla finale del talent show di Maria De Filippi, ma ad oggi le ipotesi sul possibile vincitore non cambiano in maniera radicale.

Chi vince il serale di Amici 22? Angelina favorita ma non è la sola

I bookmaker continuano ad avere le idee chiare su chi potrebbe vincere il Serale di Amici 22: Angelina Mango resiste in cima alla lavagna del vincente a una quota compresa tra 1,70 e 1,85 su Planetwin365, Stanleybet e Scommessemania, ma dovrebbe guardarsi alle spalle.

Con il passare delle puntate, infatti, si riduce sempre di più il distacco con la ballerina Isobel, che oscilla tra 2,55 e 2,75.

Occhi puntati anche su Aaron, il cui successo vale tra 5,25 e 6,50, mentre il cantautore Wax si gioca a 7 volte la scommessa. Si sale a 9 per la vittoria della cantante romana Federica, mentre doppia cifra (12) per il giovane cantante Cricca.

