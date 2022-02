Se la maggior parte degli ex concorrenti del Grande Fratello Vip ha fatto il nome di Jessica Selassiè come vincitrice della sesta edizione, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe hanno detto qualcosa di diverso.

Chi vince il Grande Fratello Vip? Parlano Sonia Bruganelli e Adriana Volpe

Ospiti in collegamento con Silvia Toffanin durante Verissimo andato in onda oggi pomeriggio, le due opinioniste del Grande Fratello Vip hanno fatto due discorsi differenti.

Se Sonia Bruganelli spera vinca Soleil ma crede che a trionfare possa essere Lulù Selassiè, ben più diplomatica Adriana Volpe che ha consacrato la “troppia” formata da Delia Duran, Alex Belli e Soleil Sorge, vincitrice del programma per l’interesse che ha saputo catturare tra il pubblico.

Voi cosa ne pensate?

Personalmente faccio il tifo per le sorelle Selassiè (sia Jessica che Lulù mi farebbero felice in egual misura).

Sonia Bruganelli lascia il GF Vip

Confermato il Grande Fratello Vip 7, si parte a settembre. – ha svelato l’autore del reality show a Casa Chi – Si sta lavorando con i primi ‘provo a sentire se…’ che significa che ci rivedremo con una nuova edizione.

Punto interrogativo sugli opinionisti. Nessun ex concorrente di questa edizione come opinionista, non credo. Sonia sicuramente non ci sarà.