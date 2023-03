Davide Donadei, intervistato dal SuperGuidaTV, ha svelato che gli piacerebbe partecipare anche all’Isola dei Famosi dopo la sua recente esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip.

Davide ha fatto anche una previsione sul vincitore del Grande Fratello Vip:

Donadei ha speso parole di stima per Daniele Dal Moro:

E per quanto riguarda la sua squalifica, ha commentato:

Per il provvedimento nei confronti di Daniele, beh ti dico che nell’ultimo mese eravamo stati ripresi più volte per atteggiamenti che non potevano più passare. Questo atteggiamento è stato valutato in questo modo qui e hanno ritenuto più giusto squalificare Daniele per il comportamento che ha avuto nei confronti di Oriana.

Daniele è una persona intelligente, ti posso dire che dopo sei mesi e mezzo era anche arrivato un po’ ad essere ‘bollito’. Non si è regolato nell’atteggiamento, ma non credo che lui volesse assolutamente fare del male a Oriana. Per le dichiarazioni contro il Grande Fratello, beh dobbiamo stare a vedere cosa avrà da dire e poi magari posso giudicare.