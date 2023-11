Rebecca Staffelli ospite di Casa Chi ha parlato del suo ruolo da opinionista al Grande Fratello. La bella influencer ha fatto un pronostico anche sul possibile vincitore di questa edizione 2023/2024: chi si porterà la vittoria fuori dalle quattro mura?

“Chi vince il Grande Fratello? E’ presto ma per il momento il pubblico ama fortemente Beatrice Luzzi”, ha svelato l’opinionista del Grande Fratello.

Beatrice Staffelli ha fatto anche un secondo nome molto forte:

Un televoto tra Beatrice e Perla? Sono entrambe molto amate ma ora il pubblico vuole vedere come va tra Mirko e Perla quindi potrebbe far decidere di continuare il percorso di Perla. Ieri percepivo un po’ di rabbia riguardo alle uscite di Beatrice, non sono molto piaciute neanche a me. Lei parla tanto di eleganza e quella era un’uscita poco elegante.

Mirko per Perla è un pezzo grosso. Uno così non lo trova più, mentre lui può trovare di più. A me piace molto lei, però lui può puntare molto in alto. Lei più tanto no. Penso che lui non tornerà più con lei, ma lei tornerebbe con lui.