Chi vince il Grande Fratello? La previsione dell’ex concorrente

Chi vince il Grande Fratello? Ecco le previsioni di Fiordaliso. Ospite di Giada Di Miceli nel corso di “Non succederà più” in onda su Radio Radio, dopo aver parlato di Mirko e Perla ha detto la sua anche su Anita Olivieri e Alessio Falsone ed ha fatto un pronostico.

Secondo me deve vincere lei. Anche Giuseppe, Anita, Rosy. Per me uno dei veterani deve vincere. Io loro li ho conosciuti all’inizio. Anche Perla è una probabile vincitrice.

Non c’è ombra di dubbio… vince Beatrice. Lei è quella che si è esposta in tutti i sensi, più di tutto. Dico quello che penso. Nel bene e nel male. Stiamo parlando del Grande Fratello, lei si è esposta, ha rischiato tutto.

Fiordaliso ha parlato anche del concorrente meno sincero del Grande Fratello:

Non so… forse sempre Giuseppe. Ma non meno sincero per cattiveria. Giuseppe perché non è mai stato abbastanza chiaro.

Anita e Beatrice hanno litigato tanto per Giuseppe e lui secondo me doveva mettere un po’ in chiaro alcune cose. E’ una persona semplice e delle volte prendere delle posizioni implica faticare di più.