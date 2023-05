Chi vince Amici 22? Sono giorni di attesa ed ansia per i quattro finalisti dell’edizione del talent targato Maria De Filippi e che chiuderà i battenti nella prima serata di domenica. In diretta, conosceremo il nome del vincitore che avrà conquistato la ventiduesima edizione. Ma qual è il pronostico.

La domanda su chi vincerà Amici 22 è stata posta a due autori storici del talent show, Mauro Monaco e Luca Zanforlin, i quali hanno replicato tra le pagine del settimanale Tv, Sorrisi e Canzoni.

Fare un pronostico ad un passo dalla finalissima non è cosa semplice. Nelle passate ore si sono cimentati i prof della Scuola televisiva più famosa del nostro piccolo schermo, mentre uno degli autori, Zanforlin, ha replicato al noto settimanale:

Premetto che non ci azzecco mai, il televoto è sorprendente, ma credo che tutti i vincitori siano legati da una caratteristica comune: si sono raccontati in modo onesto e resi riconoscibilissimi, in alcuni casi anche senza trionfare, come Annalisa per esempio. Poi ognuno ha il suo percorso e i suoi successi, ma sono tutti indimenticabili.