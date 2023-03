Chi può vincere Amici 22: parla ex professionista, pagelle e voti del serale

Fabrizio Prolli, ex professionista ed ex marito di Veronica Peparini, raggiunto da FanPage ha commentato i ballerini (e non solo) del serale di Amici 22 svelando chi potrebbe aggiudicarsi la vittoria finale.

Chi vince Amici 22? Ecco il pronostico di Fabrizio Prolli

Questa edizione del serale di Amici mi sta piacendo, il livello dei ballerini è tra i più alti degli ultimi anni. Non ricordo un livello simile dai tempi di Sebastian (Melo Taveira, ndr) e Andreas (Muller, ndr), nel 2016. Sono molto, molto bravi. Certo, il mio serale preferito resta quello con Giuliano Peparini, più incentrato sulla spettacolarizzazione del numero. Ora è un format diverso, al centro c’è l’allievo, le sfide, però mi piace. Ti dirò, secondo me, i ballerini quest’anno sono più bravi dei cantanti. Rimangono più impressi.

Secondo il coreografo, Ramon nel classico è molto bravo e Samu Segreto è una vera bomba:

Micidiale, pazzesco. È uno dei ballerini più bravi che ci siano. Fa tutto bene, tecnicamente, a livello espressivo, di dinamica, di stile. È proprio bravo. Poi, io lo conosco da tanti anni, perché ho fatto Pequenos Gigantes e nel programma c’erano lui e Maddalena, erano dei nanetti all’epoca (ride, ndr).

Parole di stima anche per Maddalena Svevi:

Maddalena è una bravissima ballerina. Può fare tutto. Può lavorare in qualsiasi tipo di ambiente televisivo e teatrale o compagnia. Quella ragazza ha una tecnica addosso micidiale. È veramente brava.

Anche Isobel rientra nelle grazie del ballerino mentre Mattia Zenzola un po’ meno nonostante abbia relativamente cambiato idea:

Sicuramente la batosta dello scorso anno lo ha aiutato a migliorare. Poi, penso sempre che il modo in cui danzi, rifletta ciò che ti sta succedendo nella vita. Lui ha avuto un upgrade. Dopo l’infortunio, ha dovuto per forza rimboccarsi le maniche. Quindi sì, lo apprezzo di più quest’anno.

E per quanto riguarda il possibile vincitore del serale di Amici 22, pronostica:

È molto presto e le dinamiche del serale sono diverse da quelle del pomeridiano. Forse nel ballo direi Isobel e Samu. Nel canto Wax o Angelina. Però pure Aaron devo dire che è quotato.

Voi cosa ne pensate?