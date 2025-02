Chi sono Vale LP e Lil Jolie a Sanremo 2025 con “Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore”

Vale LP e Lil Jolie, all’anagrafe Valentina Sanseverino e Angela Ciancio, sono pronte a calcare il prestigioso palco del Teatro Ariston durante il Festival di Sanremo 2025. Le due cantautrici, originarie della provincia di Caserta, si esibiranno con il brano “Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore”, una canzone che affronta tematiche fondamentali come il consenso, l’educazione affettiva e il superamento degli stereotipi di genere.

Vale LP e Lil Jolie a Sanremo 2025

Amiche da otto anni, Vale LP e Lil Jolie hanno iniziato insieme i primi passi nel mondo della musica, pur intraprendendo inizialmente strade diverse. Nel 2018, Vale LP ha pubblicato alcuni demo su SoundCloud, sperimentando con influenze che spaziano dal soul all’R&B al funk.

Lil Jolie, invece, ha collaborato con artisti come Crl Brave e Franco126, co-scrivendo l’EP “Soliloquio” nel 2022, ed è stata successivamente tra gli allievi di “Amici 23”. Dopo l’esperienza nel celebre talent show, ha pubblicato l’album “La vita non uccide”.

Significato di “Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore”

Il brano che le due artiste presentano a Sanremo Giovani è un invito a vivere l’amore in modo autentico e rispettoso, rompendo gli schemi e le convenzioni sociali. “Per prima cosa, è un invito ad amare: chi vuoi, come vuoi. Perché è assurdo non farlo”, affermano Vale LP e Lil Jolie. “Ma è anche un invito ad amarsi, che sembra banale ma che, se guardiamo il mondo intorno a noi, è spesso la cosa più difficile da fare”.

Le due cantautrici hanno deciso di amplificare questo messaggio facendo proprie le parole della fondazione Una, Nessuna, Centomila: “Se io non voglio, tu non puoi”. “Un no è un no, il consenso è importante. Lo abbiamo ribadito ogni sera a dicembre durante Sanremo Giovani e continuiamo a farlo da sempre, dentro e fuori dal palco”, sottolineano. Ringraziano inoltre Fiorella Mannoia, presidente onoraria dell’associazione, e il Festival di Sanremo per aver dato loro la possibilità di diffondere questo importante messaggio.