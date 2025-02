Chi sono i Tiromancino e Federico Zampaglione, a Sanremo 2025 con Willie Peyote

I Tiromancino tornano sul palco dell’Ariston per un’esibizione speciale che promette di lasciare il segno.

I Tiromancino, storica band romana guidata da Federico Zampaglione, tornano a far parlare di sé al Festival di Sanremo 2025. Durante la serata delle cover, la band affiancherà Willie Peyote in un’esibizione che si preannuncia memorabile. Ma chi sono davvero i Tiromancino? Ripercorriamo la loro storia e i successi che hanno segnato la musica italiana.

La storia dei Tiromancino: chi sono

Fondati nel 1989 da Federico Zampaglione, i Tiromancino hanno attraversato oltre tre decenni di evoluzione musicale, mescolando generi e sperimentando sonorità uniche.

Negli anni ’90 pubblicano i loro primi album: Tiromancino (1992), Insisto (1994), Alone alieno (1995) e Rosa spinto (1997). Tuttavia, il vero successo arriva nel 2000 con La descrizione di un attimo, che contiene il celebre brano Strade e l’iconico Due destini, colonna sonora del film Le fate ignoranti.

Nel 2002 esce In continuo movimento, trainato dalla hit Per me è importante, che raggiunge il primo posto nelle classifiche e vale alla band il doppio disco di platino.

Nel 2004 pubblicano Illusioni parallele, con testi più maturi e sonorità innovative. Nel 2005 celebrano la loro carriera con la raccolta 95-05, che include una nuova versione di Un tempo piccolo, scritta da Califano.

I successi recenti dei Tiromancino

Negli anni successivi, i Tiromancino non smettono di reinventarsi. Nel 2007 Federico Zampaglione debutta come regista con il film Nero bifamiliare, per cui compone anche la colonna sonora. Nel 2008 esce il doppio album live Il suono dei chilometri, mentre nel 2010 arriva L’essenziale, con la partecipazione di musicisti americani.

Nel 2014 pubblicano Indagine su un sentimento, certificato disco d’oro grazie ai singoli Liberi e Immagini che lasciano il segno. Seguono Nel respiro del mondo (2016) con il brano Piccoli miracoli e Fino a qui (2018), album che celebra la carriera della band.

Nel 2019 esce il singolo Vento del Sud, che diventa uno dei tormentoni estivi. Nel 2023 collaborano con Enula per Due rose, confermando la loro capacità di evolversi e restare attuali.

Tiromancino a Sanremo 2025: una serata indimenticabile

Il 14 febbraio 2025, i Tiromancino tornano a Sanremo per accompagnare Willie Peyote nella serata delle cover. Un evento imperdibile che promette emozioni forti e un viaggio nella musica d’autore italiana. Riusciranno ancora una volta a conquistare il pubblico dell’Ariston?