Chi sono Shablo, Guè, Joshua e Tormento a Sanremo 2025: La mia parola, significato canzone

Una sorprendente alleanza musicale sta per scuotere il palco dell’Ariston.

La 75ª edizione del Festival di Sanremo 2025, in programma dall’11 al 15 febbraio 2025 e condotta da Carlo Conti, si preannuncia ricca di sorprese. Tra i 29 artisti in gara, spicca una collaborazione inedita che sta già facendo parlare di sé: il produttore Shablo si esibirà insieme ai rapper Guè, Joshua e Tormento con il brano La mia parola.

Chi sono Shablo, Guè, Joshua e Tormento?

Shablo (Pablo Miguel Lombroni Capalbo) è un produttore e discografico argentino naturalizzato italiano. Attivo nella scena hip hop italiana dalla fine degli anni ’90, ha collaborato con artisti di rilievo come Club Dogo, Fabri Fibra e Marracash. Nel 2014 ha co-fondato l’etichetta Roccia Music con Marracash, contribuendo a plasmare il panorama musicale urban italiano.

Guè (Cosimo Fini), noto anche come Guè Pequeno, è uno dei rapper più influenti della scena italiana. Dopo il successo con i Club Dogo nei primi anni 2000, ha intrapreso una carriera solista di successo, pubblicando album come “Il ragazzo d’oro” e “Santeria” in collaborazione con Marracash. Le sue collaborazioni spaziano da Fabri Fibra a Sfera Ebbasta, consolidando la sua posizione nel panorama musicale nazionale.

Tormento (Massimiliano Cellamaro) ha iniziato la sua carriera con i Sottotono negli anni ’90, partecipando al Festival di Sanremo nel 2001 con “Mezze verità”. Dopo lo scioglimento del gruppo, ha proseguito come solista, pubblicando diversi album e collaborando con vari artisti della scena hip hop italiana.

Joshua (Joshua Bale), classe 1995, è un rapper e cantautore cresciuto a Rimini. Dopo essersi avvicinato al rap, ha esplorato generi come R&B e Soul. Trasferitosi a Milano, ha collaborato con Shablo nei singoli “COLD” e “Hope” insieme a Izi, dimostrando versatilità e talento emergente nella scena musicale italiana.

“La mia parola”: significato canzone Sanremo 2025

Il brano “La mia parola” rappresenta un punto d’incontro tra diverse generazioni del rap italiano. Shablo ha dichiarato: “La mia canzone si chiama La mia parola, possiamo definirla un esercizio di stile tipico di quello che è il genere urban. Va a ripescare nella tradizione della musica black e soul reinterpretata in chiave contemporanea”.

Questa collaborazione mira a fondere le esperienze e le influenze dei quattro artisti, creando un mix che promette di sorprendere il pubblico del Festival. La presenza di Guè e Tormento, veterani della scena, insieme a Joshua, rappresentante della nuova generazione, offre una prospettiva completa sull’evoluzione del rap italiano.

L’annuncio di questa collaborazione ha generato grande attesa tra gli appassionati di musica. Carlo Conti, conduttore del Festival, ha espresso entusiasmo: “Sono sicuro che farete ballare tutto l’Ariston”.

La performance di Shablo, Guè, Joshua e Tormento è una delle più attese di questa edizione, promettendo di portare una ventata di freschezza e innovazione sul palco dell’Ariston. Il brano “La mia parola” potrebbe segnare un momento significativo nella storia del Festival, rappresentando una sintesi tra tradizione e modernità nel panorama musicale italiano.