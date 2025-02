Chi sono Leone e Vittoria, i figli di Fedez e Chiara Ferragni e perché non compaiono più sui social

Chiara Ferragni e il rapper Fedez, una delle ex coppie più seguite del panorama italiano, hanno accolto il loro primogenito, Leone, il 19 marzo 2018. Su TikTok, Chiara ha risposto alle domande dei fan riguardanti la scelta dei nomi dei suoi figli, offrendo un racconto particolarmente toccante sulla decisione di chiamare il primo figlio Leone.

Leone e Vittoria, chi sono i figli di Fedez e Chiara Ferragni

“Leone era da sempre uno dei miei nomi preferiti da maschio. Sono ossessionata con Il Re Leone e una settimana prima del primo appuntamento con Fede – avevo fatto un’estate completamente single, senza frequentare nessuno – avevo fatto questo tatuaggio, che sono un leone e una leonessa. Per me era il simbolo dell’amore questo tatuaggio”, ha spiegato Ferragni. Questo tatuaggio, raffigurante un leone e una leonessa, rappresentava per lei il simbolo dell’amore e della ricerca del partner ideale.

La nascita di Leone: un nome predestinato

Con la nascita del loro primo figlio, la scelta del nome è stata naturale. “Il primo frutto del nostro amore è stato Leo e lo volevo chiamare Leone, e anche a Fede è piaciuto”, ha concluso Chiara. Il nome Leone non solo rifletteva le loro esperienze personali, ma era anche in linea con il simbolismo del tatuaggio che li univa.

L’arrivo di Vittoria: un simbolo di trionfo

Il 23 marzo 2021, la famiglia si è allargata con la nascita di Vittoria. Anche in questo caso, la scelta del nome è stata carica di significato. “È stata la mia prima scelta quando ho scoperto di essere incinta di una femmina. Mi piace anche il soprannome Vitto, è un po’ maschile e femminile, mi piace questo mix. Lei è stata un simbolo di vittoria in molte cose in un certo periodo della nostra vita”, ha rivelato Chiara.

Il nome Vittoria non solo rispecchia un’estetica sonora gradita ai genitori, ma incarna anche un messaggio di successo e superamento. In un periodo particolare della loro vita, la nascita di Vittoria ha rappresentato un trionfo personale e familiare, rendendo la scelta del nome ancora più significativa.

La separazione della coppia nel 2024

Nonostante le scelte ponderate e i significati profondi dietro i nomi dei figli, nel 2024 Chiara Ferragni e Fedez hanno annunciato la loro separazione. La notizia ha scosso i fan, ma entrambi hanno sottolineato l’importanza di mantenere un rapporto sereno per il bene di Leone e Vittoria.

Oltre alle questioni legali e personali, una scelta ha particolarmente colpito i fan: l’assenza improvvisa dei figli, Leone e Vittoria, dai profili social dei genitori. Questa decisione ha sollevato numerosi interrogativi e acceso dibattiti sull’esposizione dei minori online.

La scomparsa di Leone e Vittoria dai social

Con la separazione, i profili social di Chiara e Fedez hanno subito una trasformazione evidente: nessuna traccia dei momenti familiari con Leone e Vittoria. Questa scelta ha sorpreso i follower, abituati a seguire quotidianamente le avventure dei piccoli. Secondo fonti vicine alla coppia, sarebbe stato Fedez a chiedere all’ex moglie di evitare la diffusione di immagini dei figli, al fine di proteggerli dalla pressione mediatica in un momento delicato.

Nonostante la fine del matrimonio, Chiara Ferragni e Fedez sembrano determinati a collaborare per il bene dei figli. Entrambi hanno intrapreso nuovi percorsi professionali e personali, mantenendo però come priorità la serenità di Leone e Vittoria.