Chi sono i Neri per Caso a Sanremo 2025 con Massimo Ranieri: formazione e cosa fanno oggi

Imporre il proprio nome nel panorama musicale senza l’ausilio di strumenti non è un’impresa facile. Eppure, i Neri per Caso ci sono riusciti, diventando un punto di riferimento della musica a cappella italiana. La loro avventura inizia a Salerno nel 1991, quando un gruppo di amici e parenti con la passione per il canto decide di esibirsi nei locali della città.

I Neri per caso, chi sono

L’occasione della svolta arriva nel 1994, quando partecipano a Sanremo Giovani con una reinterpretazione del brano Donne di Zucchero. Questo trampolino li porta direttamente tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 1995, dove trionfano con il brano Le ragazze, segnando un record assoluto per un gruppo vocale.

Dopo la vittoria a Sanremo 1995, il gruppo pubblica il suo primo album, Le ragazze, che ottiene ben sei dischi di platino. L’anno successivo esce Strumenti, un progetto sperimentale che mescola la vocalità pura con strumenti musicali, e con il quale partecipano nuovamente al Festival di Sanremo, questa volta tra i Big, classificandosi quinti con Mai più sola.

All’apice della carriera, i Neri per Caso continuano a pubblicare album di successo e a collezionare esperienze anche nel mondo del cinema. Celebre è la loro partecipazione al film La casa dei fantasmi con Eddie Murphy, dove interpretano il suggestivo “coro delle statue”.

Nel 2008 tornano al Festival di Sanremo, accompagnando Mietta nella serata dei duetti con il brano Baciami adesso. La loro presenza sul palco dell’Ariston si rinnova nel 2018, quando affiancano Elio e le Storie Tese nella reinterpretazione di un classico.

I Neri per Caso oggi: cosa fanno e come si sono reinventati

Nonostante nel 2013 abbiano subito la defezione di Diego Caravano, uno dei membri fondatori, i Neri per Caso non si sono mai fermati. La loro passione per la musica li ha portati a collaborare con artisti di rilievo e a reinventarsi in chiave moderna.

Nel 2021 affiancano Ghemon in un medley emozionante, L’Essere Infinito (L.E.I.), mentre nel 2025 calcano ancora il palco di Sanremo accanto a Massimo Ranieri, eseguendo una toccante versione di Quando di Pino Daniele.

Oltre alla musica, il gruppo mantiene un forte legame con il pubblico anche attraverso i social: il loro profilo Instagram conta decine di migliaia di follower e su TikTok continuano a conquistare nuove generazioni con performance uniche.

Curiosità sui Neri per Caso: il nome, le origini e le collaborazioni