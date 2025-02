Chi sono i figli di Marcella Bella, a Sanremo 2025: Giacomo, Carolina e Tommaso Merello

Marcella Bella, icona della musica italiana, non è solo un’artista straordinaria, ma anche una mamma affettuosa. I suoi tre figli, Giacomo, Carolina e Tommaso Merello, sono nati dal matrimonio con Mario Merello, l’uomo che la cantante ha sempre definito il suo grande amore.

Chi sono i figli di Marcella Bella?

Il primogenito Giacomo è nato nel 1980, seguito da Carolina nel 1992 e infine Tommaso nel 1993. Dopo la nascita della secondogenita, la cantante avrebbe deciso di mettere temporaneamente in pausa la carriera per dedicarsi interamente alla famiglia. Ma chi sono oggi i figli di Marcella Bella e cosa fanno nella vita?

La vita privata dei figli di Marcella Bella

Giacomo, Carolina e Tommaso Merello sono cresciuti in una famiglia unita e riservata. Sebbene non siano sotto i riflettori come la madre, i social network hanno svelato alcuni dettagli sulle loro vite.

Carolina Merello, ad esempio, è la figlia che più assomiglia a Marcella Bella. Laureata alla IULM, vive tra Milano e Ibiza ed è appassionata di fitness e viaggi. Sul suo profilo Instagram, ha svelato di essere nata il 23 ottobre, sotto il segno dello Scorpione.

Tommaso Merello, il più giovane dei tre, è nato il 18 settembre, sotto il segno della Vergine. Di lui si sa poco, poiché il suo profilo Instagram è privato, ma la madre ha più volte condiviso affettuosi scatti di famiglia.

Giacomo Merello, il primogenito, mantiene il massimo riserbo sulla sua vita privata, evitando i riflettori e lasciando ai fratelli il compito di raccontarsi di più sui social.

Dove vivono oggi i figli di Marcella Bella?

Mentre Marcella Bella e Mario Merello continuano a essere inseparabili, i loro figli hanno scelto strade diverse. Carolina, come già accennato, si divide tra l’Italia e la Spagna, mentre la residenza esatta di Giacomo e Tommaso non è nota al pubblico.

Ciò che è certo è che la famiglia resta molto unita. La stessa Marcella Bella condivide spesso foto che la ritraggono con i figli e il marito, mostrando un legame solido che va oltre la notorietà.

Il legame con Gianni Bella e la cugina Chiara Bella

La famiglia Bella è nota per il grande talento musicale. Gianni Bella, fratello di Marcella e leggendario cantautore, è lo zio materno di Giacomo, Carolina e Tommaso. Anche sua figlia, Chiara Bella, è parte di questo affiatato nucleo familiare e condivide con loro un forte legame.

Le foto pubblicate da Marcella Bella testimoniano l’amore che li unisce, confermando che, oltre alla musica, è la famiglia il vero pilastro della sua vita.