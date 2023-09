La nuova conduttrice di Pomeriggio 5, Myrta Merlino, ha tre figli: i gemelli Pietro e Giulio Tucci e Caterina Arcuri. I primogeniti sono nati nel 1997 e sono il frutto della relazione tra la giornalista e Domenico Tucci, avuta in giovane età. Caterina è invece nata nel 2002 ed è figlia dell’ex marito di Myrta, Domenico Arcuri, ex amministratore delegato di Invitalia. Dall’attuale compagno, Marco Tardelli, la conduttrice non ha invece avuto figli.

I tre figli di Myrta Merlino, conduttrice di Pomeriggio 5

Myrta Merlino in occasione dell’uscita del suo ultimo libro “Donne che sfidano la tempesta”, parlò della nascita dei suoi due primi figli, i gemelli Giulio e Pietro. A La Stampa raccontò:

Mentre aspettavo i miei due gemelli, Giulio e Pietro, il mio primo marito e loro padre ebbe un incidente in moto gravissimo e quando rientrò a casa con due infermiere non era più lui, non sopportava il pianto dei bambini. Non c’era serenità. Ho deciso contro tutto e tutti di lasciarlo. Quella è stata una scelta di libertà. Sembravo molto egoista e in qualche modo poco sensibile. Ma io in quel momento pensai che dovevo salvarmi e sentivo che restando sarei andata a fondo anche io. Ho scelto la vita mia e quella dei miei figli.

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Myrta Merlino parlò dei figli e della sua famiglia allargata:

Sono una mamma molto carnale. Ho bisogno di toccare e baciare i miei figli e le persone che amo. Mia madre mi ha insegnato l’autonomia, l’indipendenza e la libertà. È la persona che mi ha più plasmato, ma da adolescente volevo una mamma come le altre. L’ho capita con il tempo e l’ho amata con il tempo.

Non sono mancati, tuttavia, alcuni momenti di difficoltà, come accade in ogni famiglia, allargata e non:

Non esiste il modo di essere una madre perfetta. Io ho tentato, strenuamente, e questo loro lo hanno sempre capito. Ma quando mi sono concessa a 46 anni il grande amore, loro questa cosa l’hanno sofferta perché non erano abituati a condividermi. Erano sempre stati al primo posto. È stato molto difficile, non mi sentivo capita. Il lavoro che ho fatto è stato fargli comprendere che la mia felicità sarebbe stata fondamentale per essere la buona madre che cercavo di essere.

Sul profilo Instagram della giornalista non mancano le foto con protagonisti i suoi tre figli.

