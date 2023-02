Colla Zio sono tra gli esordienti che hanno partecipato a “Sanremo Giovani” e si sono conquistati un posto al Festival di Sanremo 2023. La band, nata a Milano, formata da cinque musicisti, porta in scena il brano “Non mi va”.

Chi sono i Colla Zio, vero nome e perché si chiamano in questo modo

Il testo della canzone dei Colla Zio si contraddistingue per le tante citazioni come “La spada nella roccia” e le celebri proteste di “Piazza Tienanmen” in Cina.

Andrea Armo Arminio, Andrea Mala Malatesta, Francesco Lampo Lamperti, Tommaso Berna Bernasconi, Tommaso Petta Manzoni sono i Colla Zio, band milanese che gioca con barre rap e cantato per sfuggire alle etichette di genere sul tipo di musica.

Nel 2021 hanno pubblicato il loro primo ep dal titolo “Zafferano” e debuttano sul palco del festival indipendente Mi Ami Festival.

Successivamente aprono i live di alcuni artisti italiani di spicco, come Rkomi, Lo Stato Sociale, ma anche Blanco, Michele Bravi, Psicologi e Chiello.

Nel 2022 pubblicano i nuovi singoli “Ci rimango male quando sei puntuale”, “Tanto piove” e “chiara”, scritto con gli amici e colleghi Selton.

Chiudono il 2022 col nuovo singolo “Asfalto”, con cui si sono presentati a Sanremo Giovani, che gli ha garantito l’accesso al Festival di Sanremo 2023 al fianco dei 22 Big e dove canteranno l’inedito “Non mi va”.

“Colla” sta per “collettivo”, “Zio” sta per “Milano”.