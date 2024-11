Chi sarà il nuovo Presidente USA? Kamala o Trump, parlano gli scommettitori

Gli occhi del mondo sono puntati sull’America in attesa di scoprire chi sarà il 47° Presidente degli Stati Uniti. In uno scenario che vede protagonisti Donald Trump e Kamala Harris, le scommesse di Sisal danno in vantaggio il candidato repubblicano con una quota di 1,65, lasciando però aperte le possibilità per Kamala Harris, quotata a 2,25, che potrebbe diventare la prima donna presidente degli Stati Uniti.

Nuovo Presidente Usa: gli Swing State saranno decisivi

Il risultato sarà determinato dai cosiddetti Swing State – Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, North Carolina, Arizona, Nevada e Georgia. Questi stati cruciali, dall’andamento elettorale imprevedibile, saranno ancora una volta i principali arbitri nella corsa alla Casa Bianca.

Gli analisti sottolineano come, nonostante il vantaggio di Trump nelle quote Sisal, gli elettori di questi stati potrebbero ribaltare le previsioni, lasciando aperta la possibilità che Kamala Harris faccia la storia come prima donna a capo della nazione.

Un possibile ritorno storico alla presidenza

Se Donald Trump riuscirà a prevalere, entrerà negli annali come il secondo presidente nella storia degli Stati Uniti, dopo Grover Cleveland, ad ottenere due mandati non consecutivi. Cleveland, infatti, servì come presidente dal 1885 al 1889 e dal 1893 al 1897. Questa prospettiva storica rende ancora più attesa l’eventuale vittoria del tycoon, che promette di rimettere al centro le sue politiche economiche e commerciali controbilanciate da una forte visione conservatrice.

Gli esperti ribadiscono che, sebbene le probabilità favoriscano Trump, l’imprevedibilità degli elettori e la volatilità degli stati in bilico possono riservare sorprese fino all’ultimo voto. Non resta che attendere il verdetto, previsto per domani, per scoprire chi tra repubblicani e democratici festeggerà la vittoria e se la storia americana scriverà un nuovo capitolo senza precedenti.