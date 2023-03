Si avvicina a grandi passi il fatidico giorno della finale del GF Vip 7 e sono molteplici i pronostici giunti nelle ultime ore da parte di molti ex Vipponi o ospiti vari. Mentre nella Casa i concorrenti ancora in gara continuano ad avanzare le loro ipotesi, anche fuori non mancano i pronostici su chi vincerà la settima edizione del reality di Canale 5.

Chi vince il GF Vip 7? Il pronostico di Matteo Diamante

Uno degli ultimi personaggi noti ad intervenire svelando non tanto chi potrebbe vincere il GF Vip ma addirittura chi potrebbe uscire per prima, è stato Matteo Diamante, ex fidanzato di Nikita Pelizon, quinta finalista ufficiale.

A suo dire Oriana Marzoli rischia di essere la prima eliminata. Stando a quanto reso noto da The Pipol, nelle passate ore Diamante è intervenuto in uno space su Twitter scagliandosi contro Oriana Marzoli, che in tanti l’hanno designata come possibile vincitrice del GF Vip 7.

Nel corso della conversazione non sono mancati gli interventi di alcuni hater di Oriana ed un utente avrebbe commentato:

Oriana farà la kamikaze e dirà di voler sfidare Nikita. Uscirà subito, vedrete.

Ad intervenire sarebbe stato Matteo Diamante, il quale tra le risate avrebbe replicato:

Rido, perché sarà la prima ad essere eliminata. Già!

Andrà proprio così?