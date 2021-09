Chi l’ha visto riparte dai gialli di Laura Ziliani e Saman Abbas: i casi di oggi

La trasmissione Chi l’ha visto, che da anni si occupa dei casi di scomparsa e non solo, riparte questa sera su Rai3, a partire dalle 21.20, come sempre condotta da Federica Sciarelli. Anche in estate non si sono fermate le segnalazioni così come i casi di cronaca. A seguire scopriamo quali saranno quelli al centro della prima puntata stagionale di oggi, 8 settembre 2021.

Chi l’ha visto, i casi di oggi

Oltre ad occuparsi delle scomparse più urgenti di quest’estate, la trasmissione Chi l’ha visto riparte questa sera dal giallo di Laura Ziliani, la madre 55enne trovata morta. Due delle sue tre figlie risultano attualmente indagate dalla Procura per omicidio volontario. Poco prima avevano lanciato un appello: “Qualunque cosa potrebbe aiutarci a trovarla, vi prego”

Non mancheranno poi durante la puntata di oggi tutti gli aggiornamenti e nuovi documenti sul caso di Saman Abbas, la ragazza che non accettava un matrimonio imposto con un cugino in Pakistan e per questo sarebbe stata uccisa dalla sua stessa famiglia: dove è nascosto il suo corpo?

Come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà completeranno la prima puntata della nuova edizione di Chi l’ha visto.