Nella puntata di ieri di Chi l’ha visto è stata dedicata un’ampia parentesi al caso di Denise Pipitone con testimonianze ed interviste inedite. E’ stata trasmessa l’intervista all’ex procuratore capo di Marsala, Alberto Di Pisa, e successivamente Federica Sciarelli ha concluso svelando il contenuto della lettera anonima. Nel corso della serata però è stata trasmessa anche la testimonianza di un uomo che ha preferito restare anonimo.

Si tratterebbe, come svelato dalla trasmissione di Rai3, di un collaboratore di giustizia che proprio ai microfoni di Chi l’ha visto ha fatto delle importanti rivelazioni parlando nel dettaglio dei suoi rapporti con Claudio, fratello di Anna Corona e zio di Jessica Pulizzi. Ad anticipare l’intervista, le parole della conduttrice:

L’ex pm Angioni aveva detto che la famiglia Corona godeva della protezione della Polizia. Gli agenti non avrebbero scritto il nome di Claudio in merito ad una sparatoria.

L’uomo avrebbe raccontato delle strane circostanze che farebbero pensare a dei contatti tra il Corona e le forze dell’ordine. Alla trasmissione di Rai3 ha raccontato:

Ci sono state tante retate nelle discoteche. La maggior parte delle volte di queste retate, in un modo o nell’altro Claudio non veniva preso. Mi ricordo che ogni volta lui e noi che eravamo insieme uscivamo pochi istanti prima che arrivasse la Polizia. Una volta noi eravamo dentro, siamo usciti, la Polizia non ci ha nemmeno guardato. Tu fai una retata e fai uscire alcune persone? Questa è una protezione vera e propria per i Corona. Aveva il rispetto, la frequentazione con personaggi malavitosi di un certo calibro.