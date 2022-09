Chi l’ha visto torna puntuale anche nella nuova stagione televisiva, come sempre con Federica Sciarelli alla conduzione, e si riconferma un appuntamento cult imperdibile. Su Twitter schizza tra i primi posti in tendenza. Gli ingredienti sono sempre i medesimi: casi di cronaca più o meno noti, appelli e denunce di scomparsa.

Chi l’ha visto e l’avvertimento di Federica Sciarelli

Ancora una volta, restando sempre identico nella formula, Chi l’ha visto ha il potere di dare al telespettatore quel senso di “sicurezza” nonostante la brutalità di alcuni casi. Perchè tutto resta intatto, dalla sigla alla conduzione.

A destabilizzare, forse, è stata l’anteprima di questo esordio di nuova stagione. Un caso a lieto fine che ha permesso a due neo sposi di riappropriarsi della fede nuziale scomparsa durante il viaggio di nozze.

Si apre così la puntata, con la coppia di giovani sposi, Michelangelo e Maria Rosaria, i quali avevano smarrito la fede a Santo Domingo. L’anello è stato rinvenuto un mese dopo e rispedito al proprietario che ha aperto il pacchetto in “diretta”:

Abbiamo ritrovato la fede nuziale grazie al post sulla pagina del programma. Grazie a tutti!

“Abbiamo ritrovato la fede nuziale grazie al post sulla pagina di #chilhavisto, grazie a tutti”. Gli sposi che avevano perso l’anello su una spiaggia della #RepubblicaDominicana Hanno risposto all’appello di uno spettatore che lo aveva trovato e aprono con noi il pacchetto. pic.twitter.com/U52OCc16VU — Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) September 14, 2022

Di ritorno in studio, una Federica Sciarelli in gran forma ha voluto mettere in guardia i suoi spettatori fedeli:

Abbiamo voluto strapparvi un sorriso ma non vi ci abituate naturalmente, perché il nostro è un programma duro, durissimo. Allora, ripartiamo questa stagione con grandissima energia. La squadra di Chi l’ha visto? sostiene tutti voi e voi sostenete noi in tutti i modi (…) Siamo al vostro servizio, al servizio di tutte le persone che ci chiedono aiuto.