Il torneo dei Campioni di Tale e Quale Show andrà in onda domani sera su Rai1 condotto, come di consueto, da Carlo Conti. Nel frattempo, essendo registrato, si conosce già il nome del vincitore.

Se non volete perdervi la sorpresa, vi consiglio di terminare la lettura di questo articolo proprio in questo momento, altrimenti potete proseguire e gustarvi lo spoiler in merito al vincitore del Torneo di Tale e Quale Show.

Sul palcoscenico domani sera vedremo: Antonino, Andrea Dianetti, Gilles Rocca, Elena Ballerini, Valentina Persia e Rosalinda Cannavò più i Gemelli di Guidonia, Francesca Alotta, Dennis Fantina (che sostituisce Ciro Priello, impegnato in teatro), Deborah Johnson, Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli.

Secondo le anticipazioni di TVBlog, a vincere il Torneo sarebbe stato Antonino.

Al secondo posto Valentina Persia tale e quale a Gabriella Ferri. Medaglia di bronzo per Andrea Dianetti nelle vesti dei Måneskin e per Gilles Rocca in versione Franco Califano. A seguire Francesca Alotta-Mia Martini e Deborah Johnson-Tina Turner. La classifica prosegue con Rosalinda Cannavò nei panni di Francesca Michielin, Pierpaolo Pretelli in quelli di Achille Lauro, I Gemelli di Guidonia in versione Bee Gees. E, per finire, ecco Elena Ballerini che ha interpretato Antonella Ruggiero, Dennis Fantina che si è trasformato in Michele Zarrillo e Stefania Orlando che si è presentata sul palco come Caterina Caselli.