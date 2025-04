Chi ha vinto Ne vedremo delle belle? La classifica finale

Il 12 aprile si è concluso Ne vedremo delle belle, lo show di Rai 1 condotto da Carlo Conti che ha visto dieci celebri showgirl italiane sfidarsi tra ballo, canto e musical. A trionfare è stata Lorenza Mario, che ha conquistato il pubblico e la giuria con talento, eleganza e una versatilità rara. Con 70 punti totali, la performer si è aggiudicata la vittoria finale dopo quattro puntate ricche di emozioni.

Chi ha vinto Ne vedremo delle belle

L’ultima puntata ha messo in scena prove ad alto tasso di spettacolo. Carmen Russo ha dominato la serata con una performance di tango, totalizzando 25 punti e piazzandosi al primo posto di puntata. Tuttavia, il punteggio complessivo ha premiato Lorenza Mario, che ha saputo unire tecnica, espressività e personalità in ogni esibizione.

Nel corso della puntata, le showgirl si sono esibite in duetti originali e divertenti. Veronica Maya e Patrizia Pellegrino hanno cantato “Occidentali’s Karma” di Francesco Gabbani, mentre Pamela Prati e Matilde Brandi si sono cimentate con “Flashdance” in una sfida a ritmo di musical. Tra le altre prove, anche il burlesque, la danza moderna e reinterpretazioni di brani cult della musica italiana.

La classifica finale

Dopo quattro appuntamenti in prima serata, la classifica generale ha visto primeggiare Lorenza Mario con 70 punti, seguita da Carmen Russo con 68 punti. Al terzo posto Matilde Brandi con 60 punti.

Ecco la classifica completa:

Lorenza Mario – 70 punti

Carmen Russo – 68 punti

Matilde Brandi – 60 punti

Pamela Prati – 58 punti

Laura Freddi – 58 punti

Angela Melillo – 51 punti

Veronica Maya – 45 punti

Valeria Marini – 45 punta

Adriana Volpe – 42 punti

Patrizia Pellegrino – 37 punti

Una giuria d’eccezione e ospiti speciali

A valutare le performance è stata una giuria di altissimo livello composta da Christian De Sica, Mara Venier e Frank Matano. Gli ospiti della serata finale sono stati Francesco Gabbani e Ginevra Joyce, icona del burlesque internazionale, che hanno contribuito ad arricchire lo spettacolo con momenti originali e fuori dagli schemi.

Nonostante l’alto livello artistico delle concorrenti, il programma non ha ottenuto i risultati sperati. Lo stesso Carlo Conti ha ammesso che “Ne vedremo delle belle” potrebbe non proseguire per mancanza di ritmo e coinvolgimento: “È mancato il pepe nel programma”, ha dichiarato il conduttore.