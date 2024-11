“Chi mi ha chiesto di uscire”, Enzo Paolo svela il retroscena shock sul Grande Fratello

Enzo Paolo Turchi ha abbandonato la Casa del Grande Fratello, lasciando il pubblico e i compagni d’avventura sorpresi. In un’intervista esclusiva al settimanale Chi, il celebre ballerino ha rivelato che la sua uscita non è stata una decisione del tutto personale: “Io sono stato male, a un certo punto è stata la produzione stessa a dirmi che dovevo uscire, che era arrivato il momento. Non è un ritiro vero e proprio, sono uscito per malattia”.

Enzo Paolo svela un retroscena sul GF: “Ecco chi mi ha chiesto di uscire”

Nonostante l’addio forzato, Enzo Paolo ha ricordato con affetto i momenti trascorsi nella Casa. Ha sottolineato come fosse spesso tra i preferiti dai suoi compagni, ringraziandoli per il sostegno ricevuto. La sua sincerità è stata un punto fermo, anche nei confronti di Shaila Gatta e Lorenzo, con cui ha avuto alcuni confronti:

È chiaro che qualunque cosa facciate è giusta per voi. Io vi posso dire la mia, dal mio punto di vista: io avrei preso un’altra linea. Ma voi fate bene se siete convinti di fare bene perché ve lo sentite.

Nostalgia della Casa, ma non delle dinamiche attuali

A distanza di settimane dall’uscita, Enzo Paolo confessa di sentire la mancanza della Casa del Grande Fratello, soprattutto per i primi mesi di convivenza:

Mi manca moltissimo la Casa che ho vissuto nei primi due mesi. Adesso sta prendendo una linea che è quella, giustamente, del Grande Fratello: gli amori, gli intrighi, le rivalità. E quello mi manca meno.

Una dichiarazione che sottolinea la differenza tra i momenti iniziali, caratterizzati da una maggiore autenticità, e le dinamiche più complesse e conflittuali che hanno preso piede successivamente.