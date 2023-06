Grave lutto, quello che ha colto la conduttrice Mara Venier, in seguito alla morte improvvisa di Pier Francesco Forleo, marito della figlia Elisabetta Ferracini. Con un post sui social la conduttrice e padrona di casa di Domenica In ha voluto ricordare cosa ha rappresentato per lei e per la sua famiglia il genero scomparso a soli 61 anni.

Morto Pier Francesco Forleo: chi era il genero di Mara Venier

La morte di Pier Francesco Forleo non ha colpito solo Mara Venier e la sua famiglia ma anche la Rai ed il mondo della televisione. L’uomo, 62 anni, era anche un dirigente Rai e ricopriva il ruolo di Direttore Diritti Sportivi dell’Azienda pubblica. Secondo quanto riferisce Il Fatto Quotidiano nella sua edizione online, il decesso sarebbe giunto nella notte, “all’improvviso”:

La notizia ha cominciato a circolare tra gli addetti ai lavori già poco dopo l’alba e la conferma è arrivata a metà mattinata da Andrea Vianello, giornalista e volto tv, nominato pochi giorni fa Direttore Generale di San Marino RTV.

Pier Francesco Forleo, classe 1962 era laureato in Economia e Commercia ed ha dedicato la sua intera vita al settore delle telecomunicazioni. Nel 2004 era entrato in Rai nella direzione Finanza e Pianificazione come Responsabile della struttura Radiofonia e Staff. Nel 2006 fu nominato Direttore degli Acquisti, dal 2010 coordinava l’applicazione del Codice degli Appalti Pubblici nei processi aziendali d’acquisto mentre dal 2015 occupava uno dei ruoli chiave in azienda, quello di Direttore della Direzione Diritti Sportivi. Dallo stesso anno era anche membro dello Sports Rights Committee e della Sports Right Assembly dell’UER.

È morto Pier Francesco Forleo, dirigente Rai e marito di Elisabetta Ferracini, figlia di Mara Venier. Dispiace molto. https://t.co/7AzsrjlgLV — Giuseppe Candela (@GiusCandela) June 9, 2023

Il matrimonio con Elisabetta Ferracini

In merito alla sua vita privata, Pier Francesco Forleo era sposato con la figlia di Mara Venier, Elisabetta Ferraccini.

Un legame molto forte tra loro, tanto da mostrarsi anche insieme sui social, ma anche con la mamma di Elisabetta, la conduttrice Mara Venier.

Non si è fatto attendere anche il messaggio di cordoglio della stessa conduttrice che sui social ha scritto:

Pier, sei stato un genero meraviglioso… hai portato solo gioia e amore nella nostra famiglia …ed io ti ho voluto bene come un figlio….Siamo tutti annientati tutto troppo veloce. R.I .P.