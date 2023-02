Chi è Will? Vero nome e quale era il suo lavoro prima di Sanremo 2023

Will partecipa a Sanremo 2023 dopo aver superato lo “step” dei Giovani. Qual è il brano che porterà sul palcoscenico del Teatro Ariston? La sua canzone si chiama “Stupido”, ecco il suo significato.

Will a Sanremo 2023, il significato della sua canzone

Will è l’ultimo (in ordine alfabetico) dei Big è anche l’ultimo dei sei emergenti scelti con “Sanremo Giovani”. Ha scritto da solo il testo di questa ballata pop per Sanremo, nostalgica e sentimentale, dove si parla di un amore finito che lo ha lasciato perso ad annegare in una lacrima, incapace di voltare pagina: “E poi ti chiamo subito ma dubito che tu voglia rispondermi ora che non sei più parte di me”.

In merito al canzone, lo stesso Will ha commentato:

È una canzone che avevo chiusa nel cassetto, senza immaginare quando l’avrei potuto tirare fuori. Quando si è manifestata l’opportunità di partecipare al Festival di Sanremo, ho pensato subito a quanto fosse il brano giusto. Il brano parla, infatti, d’amore in un modo adulto rispetto al mio solito: raccontando le volte che ci sentiamo stupidi davanti alla persona che amiamo. Ma anche di tutte le cose stupide che facciamo per andare oltre le parole, per testimoniare il nostro amore.

Il vero nome e la carriera del calcio

Classe 1999, il vero nome di Will è William Busetti. Prima di appassionarsi alla musica era un calciatore.