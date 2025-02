Chi è Walter Ricci, nuovo fidanzato di Arisa a Sanremo 2025 con Irama: tutti i suoi ex famosi

Arisa, la celebre cantante lucana, è pronta a calcare nuovamente il prestigioso palco del Festival di Sanremo 2025. La sua partecipazione, prevista per il 14 febbraio, la vedrà protagonista di un duetto con Irama, interpretando il brano “Say Something” di A Great Big World e Christina Aguilera.

Il ritorno di Arisa al Festival di Sanremo 2025

Dopo aver trionfato nel 2009 con “Sincerità”, Arisa torna all’Ariston con una performance che promette di emozionare il pubblico. Il duetto con Irama rappresenta una delle esibizioni più attese della serata dedicata ai duetti, offrendo una reinterpretazione intensa e coinvolgente di un brano internazionale di grande successo.

Chi è Walter Ricci, il fidanzato di Arisa

Parallelamente alla sua carriera musicale, la vita privata di Arisa è al centro dell’attenzione mediatica. Nel luglio 2024, la cantante ha ufficializzato la sua relazione con Walter Ricci, talentuoso musicista jazz napoletano classe 1989. Ricci vanta una carriera internazionale, avendo collaborato con artisti del calibro di Mario Biondi e Michael Bublé. La coppia ha condiviso momenti di felicità sui social, mostrando una forte intesa sia personale che professionale.

Nonostante l’apparente armonia, recenti dichiarazioni di Arisa hanno sollevato dubbi sulla stabilità della relazione. In un’intervista, la cantante ha affermato: “L’amore ha alti e bassi, oggi siamo in una fase di down, domani up, va così”. Queste parole suggeriscono che la coppia stia attraversando un periodo di difficoltà, sebbene Arisa abbia sottolineato l’importanza di costruire un rapporto autentico basato su una “comunione di anime”.

Gli ex della cantante

Prima di Walter Ricci, Arisa ha vissuto altre relazioni significative. Tra i suoi ex partner più noti figurano Giuseppe Anastasi, Andrea Di Carlo e Vito Coppola. Ogni storia ha contribuito al percorso personale e artistico della cantante, influenzando anche la sua produzione musicale.