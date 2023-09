Vittorio Menozzi è un concorrente NIP del Grande Fratello 2023: chi è? Nonostante si tratti di un volto “sconosciuto” al pubblico, il ragazzo vanta su Instagram un seguito di quasi 8mila follower.

Chi è Vittorio Menozzi, concorrente NIP del Grande Fratello

Per scoprire qualche informazione su Vittorio Menozzi, basta fare un giro sul suo profilo di Linkedin dove scopriamo che da poco terminato il primo ciclo della laurea triennale all’università di Parma in Ingegneria gestionale e gestione industriale.

Ha 21 anni e lavora anche come modello (ha sfilato per Dolce e Gabbana e Missoni). Tra i suoi follower compare anche Giorgia Soleri, attivista ed ex fidanzata di Damiano David dei Maneskin.

Naturalmente Vittorio ha già una agenzia che lo segue.

Ecco alcune foto presenti su Instagram:

Lavoro, età e informazioni (Fonte: TV Sorrisi e Canzoni)

Professione: ingegnere.

Nato a: Parma il 25/4/2000.

Vive a: Parma.

Perché ha deciso di partecipare?

«Perché sono curioso. Mi piace l’idea di confrontarmi e creare nuovi legami e amicizie con persone diverse da me».

L’oggetto che più le mancherà?

«Sicuramente la mia chitarra, alla quale sono molto legato».

Un suo difetto e un suo pregio?

«Un difetto è che sono una persona molto competitiva. Un pregio è che mi piace molto ascoltare e confrontarmi con le persone».