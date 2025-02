Chi è Vittorio Garrone, compagno di Antonella Clerici a Sanremo 2025

La celebre conduttrice Antonella Clerici (quest’anno co-conduttrice nella prima serata di Sanremo 2025) ha vissuto una vita sentimentale ricca di colpi di scena, tra matrimoni falliti, tradimenti pubblici e un amore travolgente che le ha cambiato la vita. Scopriamo insieme i dettagli più sorprendenti della sua vita privata, in riferimento al compagno Vittorio Garrone.

La relazione con Eddy Martens e la nascita di Maelle

Nel 2007, Antonella ha iniziato una relazione con l’animatore turistico Eddy Martens, conosciuto in Marocco. Nonostante la differenza d’età di 13 anni, la coppia ha avuto una figlia, Maelle, nata nel 2009. Tuttavia, nel 2016, la relazione è giunta al termine a causa di un tradimento da parte di Martens, reso pubblico dalla rivista “Chi”.

Antonella ha ricordato: “Ricordo quando, sulla copertina di Chi, pubblicaste le foto di Eddy con un’altra. Alfonso mi avvisò per tempo, prima che arrivasse in edicola e mi venisse un colpo. Tutta l’Italia scoprì che ero cornuta. Fa parte delle regole, i giornali fanno il loro lavoro”.

L’incontro fatale con Vittorio Garrone

Nel 2016, grazie all’amica e dietologa Evelina Flachi, Antonella ha conosciuto l’imprenditore genovese Vittorio Garrone. La conduttrice ha raccontato: “La dietologa del mio programma mi dice: ‘ho conosciuto un uomo che sarebbe perfetto per te, ha i tuoi stessi occhi buoni e si è separato da poco'”. Da quel momento, è scoccato un colpo di fulmine tra i due. Garrone ha dichiarato: “Quando è entrata nel ristorante, è stato un colpo di luce”.

Chi è Vittorio Garrone

Vittorio Garrone, classe 1966, è un noto imprenditore di origini genovesi. Dopo il liceo classico e una laurea in Scienze Politiche, è stato presidente esecutivo della Sampdoria marketing and communication. Attualmente è vicepresidente di ERG Spa, gruppo industriale del settore energetico, e si occupa anche di cavalli sportivi. Ha tre figli da un precedente matrimonio e dal 2016 fa coppia fissa con Antonella Clerici, con la quale vive in una splendida casa nel bosco ad Arquata Scrivia, in Piemonte.

Una nuova vita per Antonella Clerici

Oggi, Antonella sembra aver ritrovato la serenità accanto a Vittorio Garrone. La coppia vive insieme nella loro “casa nel bosco” e condivide una famiglia allargata, composta dalla figlia di Antonella, Maelle, e dai tre figli di Vittorio. La conduttrice ha dichiarato di voler dedicare più tempo alla famiglia, riducendo gli impegni televisivi: “Vittorio e Maelle mi hanno dato ogni giorno grande consapevolezza”.