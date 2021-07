Sarah Nile e Veronica Ciardi sono state le indimenticabili protagoniste del Grande Fratello 10. La loro amicizia particolare si era ben presto trasformata in una forma d’amore che le fan chiamavano semplicemente “Il Sogno”.

Oggi Veronica e Sarah hanno voltato pagina e sono entrambe felicemente sposate. La Ciardi ha giurato amore eterno a Federico Bernardeschi dopo una unione che va avanti dal 2016 (con un periodo di pausa) e la nascita della figlia Deva.

Sarah Nile invece è sposata con l’imprenditore Pierluigi Montuoro ed è diventata mamma ad aprile di Noah.

Durante il GF 10, la loro “storia” ha appassionato fan da tutto il mondo, ben prima delle Rosmello durante il Grande Fratello Vip 5.

Baci appassionati, carezze e bisogno costante di stare insieme. La loro corsa verso la finale fu interrotta (per ripicca) da Mauro Marin che le mise al televoto l’una contro l’altra facendo uscire Sarah Nile (che lo aveva anche baciato).

Dopo il GF e il ruolo di invitata a Pomeriggio 5, Veronica ha accontentato la TV proteggendo la sua privacy con le unghie e con i denti.

I tempi sono maturi per poter aggiungere didascalie tipo “don’t cry cause its over, smile because it happened” sui video di Veronica Ciardi & Sarah Nile

pic.twitter.com/EWJsFJtBkZ

— Sarah & Veronica (@ilsognosaffico) July 13, 2021