Chi è Vera Miales? La compagna di Amedeo Goria potrebbe essere incinta

Il nome di Vera Miales negli ultimi giorni è salito agli onori della cronaca rosa per via di una presunta gravidanza in corso. Lei è la giovane compagna di Amedeo Goria, concorrente del Grande Fratello Vip, sebbene lui sia entrato dicendosi “single”. Adesso però un pancino sospetto da parte della donna avrebbe acceso i riflettori sulla loro relazione: Vera potrebbe renderlo padre per la terza volta?

Vera Miales è incinta di Amedeo Goria?

In tanti si chiederanno chi è Vera Miales, la compagna di Amedeo Goria che potrebbe essere davvero incinta, almeno stando ad alcuni scatti che immortalano un pancino sospetto. Classe 1985, la Miales ha 36 anni e tra le lei e il giornalista sportivo intercorrono ben 31 anni di differenza. Originaria della Moldavia, e di mestiere fa la modella e influencer.

Questa sera avrà un confronto con il compagno ma non solo. Stando a quanto svelato dalla trasmissione Pomeriggio 5, la giovane Vera avrà qualcosa da dire anche ad Alex Belli e Aldo Montano i quali avrebbero messo in dubbio la sincerità dei suoi sentimenti per Amedeo.

La domanda del momento che la riguardo però è solo una: Vera Miales è davvero incinta di Amedeo Goria? La verità la scopriremo solo questa sera ma intanto il suo compagno ha espresso qualche perplessità rispetto all’ipotesi di diventare di nuovo padre:

Sono preoccupato. Immagino Guenda, che già non vedeva benissimo Vera. E poi Maria Teresa, prima l’ho vista, ma non mi ha potuto dire niente… Io ho 67 anni, non me la sento di essere papà a 68 anni di un bambino di 1 anno. Sarei un nonno… Io Vera l’ho frequentata e la frequento. Come data mi sembra un po’ strana, però… Se sono contento? Sì, sono stupito ma non posso non essere contento.