Chi è Valerio Pastore, fidanzato di Alessandra Amoroso a Sanremo 2025 con Serena Brancale

Alessandra Amoroso, celebre cantante italiana, ha sempre mantenuto un profilo discreto riguardo alla sua vita privata. Tuttavia, la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2024 con il brano “Fino a qui” ha acceso i riflettori non solo sulla sua carriera, ma anche sulla sua vita sentimentale. Il nome che emerge accanto al suo è quello di Valerio Pastore, un tecnico del suono originario di Eboli. Ma chi è realmente Valerio Pastore e quale ruolo svolge nella vita della cantante?

Chi è Valerio Pastore, il fidanzato di Alessandra Amoroso

Valerio Pastore è nato il 6 agosto 1994 a Eboli, in provincia di Salerno, e attualmente risiede a Olevano sul Tusciano. Con i suoi 29 anni, è di otto anni più giovane di Alessandra Amoroso, nata nel 1986. Di professione tecnico del suono, Valerio ha costruito una solida reputazione nel settore musicale, collaborando con vari artisti e produzioni. Nonostante la sua vicinanza al mondo dello spettacolo, ha sempre preferito mantenere un basso profilo, lontano dai riflettori mediatici.

Il suo profilo Instagram, @valefoh, è privato, ma è seguito da Alessandra Amoroso e dalla sorella di lui, Rossella, che di professione fa la restauratrice. Questo dettaglio suggerisce un legame stretto non solo tra la coppia, ma anche con le rispettive famiglie.

Secondo le informazioni disponibili, Alessandra e Valerio si sarebbero conosciuti nell’ambiente musicale, un contesto naturale dato il loro comune coinvolgimento professionale. La loro relazione è emersa pubblicamente quando il settimanale “Chi” li ha fotografati insieme in un supermercato di Roma. Le immagini mostravano la coppia intenta a fare acquisti quotidiani, suggerendo una convivenza o, quantomeno, una forte intimità nella loro routine.

Nonostante la discrezione, la coppia non si è mostrata infastidita dalla presenza dei fotografi. Anzi, entrambi apparivano sorridenti e rilassati, segno di una relazione serena e stabile.

La scelta di una relazione lontana dai riflettori

Alessandra Amoroso e Valerio Pastore hanno deciso di vivere la loro storia d’amore lontano dai riflettori mediatici. Questa scelta di riservatezza è in linea con la personalità di entrambi, che preferiscono mantenere separata la sfera professionale da quella privata.

Tuttavia, quando vengono avvistati insieme, non cercano di nascondersi. Durante l’estate, ad esempio, sono stati fotografati in diverse località italiane, sempre mostrando una forte intesa e complicità. I fan della cantante hanno apprezzato queste rare occasioni per vedere Alessandra in momenti di vita quotidiana, lontana dalle luci del palcoscenico.

Il sostegno reciproco durante la pandemia

Un episodio significativo che evidenzia il legame tra Alessandra e Valerio risale al 2021. Durante il Festival di Sanremo di quell’anno, Alessandra, insieme all’attrice Matilde Gioli, ha dedicato un monologo al lavoro degli artisti e dei tecnici del suono durante la pandemia. Valerio ha espresso pubblicamente il suo apprezzamento per questo gesto sul suo profilo Instagram, ringraziando la cantante per aver dato voce a una categoria spesso trascurata.

Alessandra Amoroso al Festival di Sanremo 2024

Prima del 2024, Alessandra Amoroso aveva partecipato al Festival di Sanremo solo come ospite. Nel 2010, ad esempio, ha duettato con Valerio Scanu nel brano “Per tutte le volte che…”; nel 2012, con Emma Marrone in “Non è l’inferno”; e nel 2019, ha eseguito una cover di “Io che non vivo (senza te)” con Claudio Baglioni. La sua partecipazione come concorrente nel 2024 con il brano “Fino a qui” rappresenta quindi una svolta significativa nella sua carriera.

La presenza di Valerio al suo fianco durante questa esperienza ha sicuramente offerto un ulteriore supporto emotivo, consolidando la loro relazione sia sul piano personale che professionale.

L’approdo a Sanremo 2025

Nel 2025 Alessandra torna a Sanremo in coppia con Serena Brancale, nella serata dei duetti, sulle note di If I ain’t got you di Alicia Keys.