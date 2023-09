Valentina Modini è una nuova concorrente Nip del Grande Fratello. Lei è una giovane ragazza che viene da un paesino di provincia sul Lago Maggiore ma dal quale fa di tutto per allontanarsi. Una sorta di odio e amore, come spesso accade in questi casi.

Chi è Valentina Modini, nuova concorrente Nip del Grande Fratello

Nel corso del video di presentazione, Valentina si è raccontata svelando il lavoro e qualche piccola curiosità sulla sua famiglia:

Mi occupo di pubbliche relazioni per un ufficio stampa, mentre nel tempo libero mi piace sentirmi una diva umile, infatti il mio alter ego è Lady Fajana.

Vive con i suoi genitori: “La mia mamma è senza dubbio la persona più bella del mondo. Mi ha insegnato a far vedere la grinta. Mio padre è un orso, lavora come cuoco nel ristorante di famiglia”, dice.

Oggi vive con grande emozione il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello. “Anche se faccio la pendolare mi piace molto avere uno stile”, ha ammesso, parlando del suo alter ego Lady Fajana.