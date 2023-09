Valentina Melis è l’ex compagna di Massimiliano Varrese. Mamma di Mia, l’attore è entrato nella Casa del Grande Fratello definendosi un papà single innamorato della figlia. Talentuosa e versatile attrice italiana, si è fatta notare nel mondo dello spettacolo per merito della sua attitudine poliedrica.

Chi è Valentina Melis? La ex compagna di Massimiliano Varrese e mamma di Mia

Valentina Melis e Massimiliano Varrese hanno una figlia, la piccola Mia nata il 10 marzo 2017. Nata a Milano (ma ha origini sarde) il 24 ottobre 1980, sotto il segno zodiacale dello Scorpione, da sempre è molto riservata e la sua vita privata non è mai stata messa in mostra oppure in pasto ai social.

Nel 2020, Massimiliano Varrese ospite di Caterina Balivo durante Vieni da Me, ha raccontato come si sono conosciuti:

Lei è una delle mie prime fan. Ci siamo conosciuti durante le prove di un musical, Tre metri sopra il cielo, e lei era la migliore amica della produttrice. Tutti mi dicevano che poteva essere la donna giusta per me ma a me non interessava… Lei è venuta a vedere la prova generale, ho sentito una cosa forte… Non è stato un colpo di fulmine, noi diciamo sempre che è stato un riconoscersi. Ci siamo fidanzati dopo ben 8 anni.