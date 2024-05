Chi è Valentina, la fidanzata di Edoardo Franco e perché non è mai andata in tv

Nella puntata di ieri dell’Isola dei Famosi, Valentina, fidanzata di Edoardo Franco, è approdata in Honduras per una sorpresa

Nel corso della puntata di ieri dell’Isola dei Famosi 2024, abbiamo fatto la conoscenza di Valentina, la fidanzata di Edoardo Franco. Il naufrago si è poi reso protagonista di una prova – il taglio a zero dei capelli – sacrificandosi per il resto del gruppo ma ricevendo, in cambio, come sorpresa proprio l’arrivo della fidanzata.

Valentina, la fidanzata di Edoardo Franco: chi è

Prima dell’incontro tra Valentina ed il fidanzato Edoardo Franco, abbiamo scoperto qualcosa in più sul conto della ragazza che, come sottolineato dalla padrona di casa Vladimir Luxuria, è molto più simile al naufrago di quanto si potesse immaginare.

“Io so che tu non sei una che va in televisione”, l’ha incalzata Vladimir. “Ma va, no, che trash!”, la replica di Valentina che ha fatto sorridere anche in studio. E alla domanda su come sia Edoardo come fidanzato, la ragazza ha replicato:

E’ un amore, è un patato, è dolcissimo. Fa sempre tutto per me. Se sono la versione femminile di Edoardo Franco? Ti giuro, sei la sesta che me lo dice! Lo prendo come un complimento. Edoardo mi piace più come persona. Lui è affascinante, almeno per me che sono la sua fidanzata. Mi ha sempre trattato benissimo, in un certo modo, è modo dolce, mi tratta proprio da principessa. Ci siamo innamorati subito. Lui è un tesoro, si vede. E’ un cucciolo.

In merito alle notizie sul suo conto, sappiamo che è molto giovane – avrebbe circa vent’anni – ma oltre a questo non emergono altre informazioni, proprio per il suo desiderio di non essere coinvolta in programmi tv.