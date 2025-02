Chi è Tricarico, a Sanremo 2025 con Gabbani: vero nome e vita privata

Il Festival di Sanremo 2025 si prepara a stupire il pubblico con una collaborazione tanto inattesa quanto emozionante. Nella serata delle cover, prevista per venerdì 14 febbraio, Francesco Gabbani, in gara con il brano “Viva la Vita”, duetterà con Francesco Tricarico, riportando sul palco dell’Ariston la celebre “Io sono Francesco”, successo che nel 2000 consacrò Tricarico nel panorama musicale italiano.

Il ritorno di Tricarico a Sanremo 2025: chi è

Dopo la sua partecipazione al Premio Tenco 2024, dove ha incantato il pubblico con tre esibizioni diverse nelle tre serate, Francesco Tricarico torna a calcare il prestigioso palco del Teatro Ariston. La scelta di “Io sono Francesco” per la serata delle cover non è casuale: il brano, autobiografico e profondo, racconta la storia di un bambino e della sua maestra, toccando temi universali come l’identità e la crescita.

Francesco Tricarico, originario di Gallipoli (Lecce), nasce a Inzago, in provincia di Milano, il 1º febbraio 1971. La sua infanzia è segnata dalla perdita del padre, aviatore, scomparso in servizio quando lui aveva appena tre anni, un evento cui fa riferimento nella celebre canzone Io sono Francesco.

Appassionato di musica sin da bambino – come racconta nel brano Musica – inizia a suonare giovanissimo e si diploma in flauto traverso al Conservatorio di Milano. Nel corso della sua carriera muove i primi passi esibendosi con una piccola band jazz nei locali milanesi, per poi portare la sua musica anche oltreconfine, suonando per alcuni mesi a Parigi.

Francesco Tricarico è sposato con Clara Giglio, che ha collaborato con lui anche musicalmente, prestando la sua voce al brano Da soli io e te, contenuto nell’album L’Imbarazzo. Dal loro amore sono nati due figli, Giulio e Sofia.

Un duetto inedito: Gabbani e Tricarico insieme

Francesco Gabbani, noto per la sua capacità di unire testi profondi a melodie accattivanti, ha scelto di condividere il palco con Tricarico per offrire al pubblico una versione inedita di “Io sono Francesco”. In un’intervista a Style Magazine, Gabbani ha dichiarato: “È un brano che ho sempre sentito abbastanza vicino alla storia che ha avuto la mia ‘Occidentali’s Karma'”.

Le parole di Tricarico sul duetto

Dal canto suo, Tricarico ha espresso entusiasmo per questa collaborazione, affermando: “Siamo diversi ma forse nascerà un’amicizia”. Nonostante le differenze stilistiche, entrambi gli artisti condividono una sensibilità artistica che promette di regalare al pubblico un’esibizione memorabile.