Chi è Teresa Manes, la mamma di Andrea Spezzacatena: la storia del “ragazzo dai pantaloni rosa”

Teresa Manes, madre del ragazzo dai pantaloni rosa, trasforma il dolore in battaglia per la prevenzione del bullismo.

Teresa Manes, madre di Andrea Spezzacatena, il ragazzo tragicamente noto come “il ragazzo dai pantaloni rosa”, ha dedicato la sua vita a sensibilizzare giovani, scuole e istituzioni sul tema del bullismo. Dopo il suicidio del figlio quindicenne, avvenuto il 20 novembre 2012, Teresa ha trasformato la tragedia in un impegno sociale instancabile, per prevenire il bullismo e il cyberbullismo tra le nuove generazioni. La donna è oggi ospite di Domenica In per raccontare la sua storia.

Chi è Teresa Manes, la sua lotta contro il bullismo

Dopo la perdita del figlio, Teresa ha scoperto l’esistenza della pagina Facebook “Il ragazzo dai pantaloni rosa”, aperta dai compagni di scuola di Andrea per deriderlo. Da quel giorno, la sua missione è stata chiara: sensibilizzare tutti sui devastanti effetti del bullismo.

“Mio figlio non c’è più. Ci sono io. Sono rimasta per ricordare a tutti che il bullismo uccide”, ha dichiarato. Da allora, ha scritto quattro libri dedicati alla storia di Andrea e ha fondato l’Associazione Italiana per la Prevenzione del Bullismo, sostenendo inoltre l’approvazione della legge contro il cyberbullismo.

Teresa ha pubblicato quattro libri che raccontano la storia di Andrea e le sue fragilità, cercando di far riflettere i giovani e gli adulti su questo problema. Tra i suoi lavori più noti, vi sono Punto, a capo. La vita dopo il suicidio di mio figlio e Andrea oltre il pantalone rosa (2023), nel quale la donna esplora la vita di suo figlio e la freddezza di alcuni compagni di scuola.

Il libro di Teresa ha ispirato il film Il ragazzo dai pantaloni rosa, diretto da Margherita Ferri e interpretato da Samuele Carrino nel ruolo del figlio Andrea, Claudia Pandolfi come Teresa e Corrado Fortuna come Tommaso. La pellicola, proiettata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, ha ricevuto commenti contrastanti, tra cui episodi di omofobia e disprezzo da parte di alcuni giovani spettatori.