Chi è tata Carla al Grande Fratello Vip? Il vero ruolo nella vita di Signorini

Alfonso Signorini, nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, ha annunciato in diretta l’ingresso di tata Carla, ultima guest star del reality. Ma chi è veramente? E qual è il reale ruolo della donna nella vita del padrone di casa?

Chi è tata Carla al Grande Fratello Vip? Il vero ruolo

I Vipponi, come abbiamo avuto modo di vedere, in Casa non sono dediti alle pulizie ed all’ordine. Per questo il conduttore Alfonso Signorini ha pensato di dare una scossa facendo entrare tata Carla. Il suo compito? Introdurli all’ordine e dare loro dei voti in base all’impegno profuso: “Chi non raggiungerà il 6 dovrà lasciare la Casa”, aveva detto in diretta.

Ma chi è davvero Carla? Nella vita reale la donna, 73enne altoatesina, è la vera tata di Alfonso Signorini. Da qualche tempo si è trasferita a Cortina d’Ampezzo dove lavora al servizio del conduttore Mediaset che adesso l’ha fortemente voluta nella Casa affinchè fosse proprio lei a dare una strigliata ai concorrenti più pigri.

Carla sembra aver preso alla lettera il ruolo che sta interpretando, al punto da essersi più volte arrabbiata con i concorrenti.

Già lo scorso anno, era stato Signorini a parlare del rapporto tra lui e tata Carla in una intervista al settimanale Tv, Sorrisi e Canzoni, in cui parlava del suo amore per Cortina, tale da aver comprato casa. A prendersi cura della dimora è proprio l’attuale ospite del GF Vip: