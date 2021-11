Stefano Codegoni, papà di Sophie, attuale concorrente del Grande Fratello Vip, è fidanzato da molti anni con una ex concorrente del Grande Fratello. Lei è Man Lo Zhang. Nata in Cina è arrivata in Italia nel 2003 e, tre anni dopo, ha trovato la popolarità per merito del celebre reality show.

GF Vip 6, il papà di Sophie Codegoni è fidanzato con una ex gieffina

Dopo l’esperienza con il Grande Fratello, Man Lo Zhang ha lavorato anche insieme a Claudio Amendola e come inviata di Striscia La Notizia al fianco di Moreno Morello.

Nel 2008 ha iniziato anche la sua carriera da attrice partecipando a numerosi film. Ha lavorato pure in teatro e per importanti progetti web.

Gli scatti social tra il padre di Sophie Codegoni e la fidanzata sono attuali e, tornando indietro, compaiono insieme già dal 2013, quindi la coppia è più che consolidata da circa sette/otto anni.

Ricordate Man Lo Zhang nella Casa del Grande Fratello? Aveva conquistato tutti con la sua simpatia e il suo buonumore ed i modi di fare ingenuamente comici e assolutamente genuini.

Dopo la mamma, questa sera Sophie Codegoni riceverà anche la sorpresa di papà Stefano.

Le foto di Stefano Codegoni con Man Lo Zhang